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YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「『屋台楽しいです！』根性でなんでもこなす屋台女子に密着！」と題した動画を公開しました。動画では、福岡の「長浜屋台 博多バリバリ」を切り盛りする女性店主の、設営から営業終了までの1日に密着し、そのパワフルな働きぶりを紹介しています。



動画は、屋台の運搬と設営作業からスタートします。重い屋台を自らの力で引き、手際よく組み立てや調理器具、ガス・水道のセッティングを行う姿が収められています。自身の屋台を持とうと思った理由について、女性店主は「働き出してからハマりました」と明かし、元々は知り合いに人手が足りないと言われ、隙間時間で手伝い始めたことがきっかけだったと語りました。



一緒に働く大将は、彼女について「風邪を引かない、体力がある、根性もある。完全に屋台向き」と太鼓判を押します。中高時代の運動部で培ったという持ち前の根性を活かし、笑顔で接客や調理をこなしていきます。



営業が始まると、手際よく焼きラーメンや明太卵焼き、炒飯などのメニューを作り上げる調理シーンが続きます。明太卵焼きの調理では、卵焼きの中に明太子を丸ごと一本巻き込む様子が映し出されています。外国人観光客も多く訪れる中、「ありがたいですね」と感謝を口にし、客との和やかなコミュニケーションを楽しむ様子が記録されています。



深夜1時過ぎまで及ぶハードな仕事でありながら、「面白いですよ、毎日楽しいです」と屋台の魅力を語る女性店主。忙しい日もゆったりした日も含めて屋台の良さだと語る姿からは、仕事への強い情熱と充実感が伝わってきます。