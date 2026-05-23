【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグは２２日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのジャイアンツ戦に２番一塁で出場し、四回に満塁の走者を一掃する３点適時二塁打を放った。

３打数１安打３打点、１四球。ホワイトソックスは９―４で快勝し、勝ち越しを今季最多タイの「２」とした。

一挙９点を奪った四回の攻撃を締めくくったのは、村上の巧みな一打だった。二死満塁の好機で、左腕ボルッキに２球で追い込まれた。３球目は外角のスライダー。直前の２球目は外角低めのスライダーを空振りしていたが、今度は真ん中付近の高さ。外に逃げていくように曲がる球にうまくバットを合わせると、ライナーの打球は左翼線へ。走者を一掃する３点適時二塁打となった。

村上は「甘い失投だった。うまく打つことができた。甘い球はしっかり仕留められるようにしていきたい」とうなずいた。

この日がちょうど５０試合目。メジャー１季目で開幕から全試合に出場し、１７本塁打は堂々のア・リーグトップ、３６打点もリーグ３位だ。「けがなく、毎日、同じ準備をして試合に挑めている。いろんな課題はあるけど、すごく充実した期間を過ごすことができている」と村上。昨季まで３年連続でレギュラーシーズンで１００敗以上していたチームも、２６勝２４敗の勝ち越し「２」でア・リーグ中地区２位につけ、見違えるように生き生きとしている。

躍進の原動力となっている２６歳のルーキーは「勝ち続けていけるように、毎試合毎試合、いい試合ができるように頑張りたい」と力を込めた。