宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成は宇野からの提案 目標は「2030年オリンピック出場」
【モデルプレス＝2026/05/22】プロフィギュアスケーターの宇野昌磨と、同じくプロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が5月22日、記者会見を実施。アイスダンスチーム結成の経緯や、具体的な目標について語った。
【写真】アイスダンスチーム結成のカップル、手を握り向かい合うショット
同日、自身のSNSを通じてアイスダンスチームを結成したことを発表した宇野と本田。チーム結成のきっかけは宇野からのアプローチだったといい、オリンピックを目指して「アイスダンスをやりませんか？」という提案があったという。本田は当時の心境を振り返り、「真剣な表情で提案いただいて、覚悟が決まるまで少し時間がかかったんですけど…」と、驚きとともに自分の気持ちと向き合う時間があったことを告白。最終的に、宇野の熱意と覚悟に動かされ、結成へ至ったという。また、競技挑戦にあたり、「大事なことなので2人で言わせてください」と前置きし、息を合わせて「2030年のオリンピックに出場すること」と力強く宣言した。
なお、同会見はトヨタイムズスポーツのYouTubeチャンネルで生配信された。
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は22日、Instagramにて連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
宇野と本田は2022年9月から交際していることを公表している。（modelpress編集部）
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◆宇野昌磨＆本田真凜、結成のきっかけは宇野からの提案
同日、自身のSNSを通じてアイスダンスチームを結成したことを発表した宇野と本田。チーム結成のきっかけは宇野からのアプローチだったといい、オリンピックを目指して「アイスダンスをやりませんか？」という提案があったという。本田は当時の心境を振り返り、「真剣な表情で提案いただいて、覚悟が決まるまで少し時間がかかったんですけど…」と、驚きとともに自分の気持ちと向き合う時間があったことを告白。最終的に、宇野の熱意と覚悟に動かされ、結成へ至ったという。また、競技挑戦にあたり、「大事なことなので2人で言わせてください」と前置きし、息を合わせて「2030年のオリンピックに出場すること」と力強く宣言した。
◆宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成
前日の21日に「5.22 A TURNING SEASON」と氷上に立つ後ろ姿を投稿していた2人は22日、Instagramにて連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。結成の経緯について「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を表明した。
宇野と本田は2022年9月から交際していることを公表している。（modelpress編集部）
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