人型ロボット市場は、中国大手企業をはじめ、イーロン・マスク氏なども参入し活況を呈している。日本企業が割り込むチャンスはあるのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「日本の工場も倉庫も病院も、もともと人間が働く前提で設計されている。ヒューマノイドとの親和性が世界で最も高いのは、実は日本の現場だ」という――。（第3回／全5回）

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■知り尽くしてもなお「人型」にこだわる理由

人間に似せたいからではない。象徴的な存在を作りたいからでもない。人間の形をしているほうが、この世界にすでに存在しているインフラを、そのまま使えるからである。専用設備を作り直すよりも、人間の手で使われてきた道具を扱えるほうが合理的であり、人間が通れる通路を通れるほうが、環境を再設計せずに済む。ヒューマノイドという選択は、情緒やロマンの産物ではなく、既存世界との互換性を最大化するという、冷静で現実的な判断の積み重ねなのである。

筆者は20日、『フィジカルAIの衝撃 「身体をもった人工知能」は2030年の世界をどう変えるか』（朝日新聞出版）を上梓した。その第4章ではこのように書いた。ヒューマノイドの「人間の形」は、決して情緒的な選択ではない。極めて冷徹な工学的合理性に基づいた判断である――というのが本稿の出発点である。

ただし、この命題を語る前に、もう一つ強調しておきたいことがある。それは――ヒューマノイドが特化型ロボットを駆逐する、という議論ではないということだ。むしろ逆である。特化型ロボットは引き続き不可欠であり、ヒューマノイドが一定の水準に達するまでは断然便利だ。そしてそれ以降も、両者は棲み分けながら共存していく。

では、なぜイーロン・マスクも、Unitree創業者の王興興(ワン・シンシン)も、AgiBot（智元機器人）共同創業者・彭志輝(ペン・ジーフイ)も、特化型ロボットの優位を知り尽くした上で、それでもなお「人間の形」にこだわるのか――本稿の問いは、ここにある。

■ルンバの父は「純粋な空想」と切り捨てた

ヒューマノイドへの批判は、長年にわたって世界の第一線で続いてきた。そして、その批判には正しい部分が多くある。

2025年、米国の著名ロボット研究者ロドニー・ブルックスは、ヒューマノイドが万能アシスタントになるという未来像について「純粋な空想思考である」と切り捨てた。ブルックスはお掃除ロボットの代名詞「Roomba（ルンバ）」を生んだiRobot（米国のロボット企業）の共同創業者であり、半世紀近くロボット産業を見続けてきた人物である。彼の指摘は明快だ。ロボットは「協調」が苦手であり、人間が日常的にこなしている複雑な動作の調整を、人型で代替するのはまだ現実的ではない。

田中道昭『フィジカルAIの衝撃』（朝日新聞出版）

事実、これまでロボット産業を牽引してきたのは、人型ではない特化型ロボットだった。

Amazonは2012年に物流ロボット企業Kiva Systems（キバ・システムズ）を買収し、車輪型の専用搬送ロボットを倉庫に大規模導入することで物流革命を起こした。介護現場でも、人型ロボットより、リフトアシスト型の特化機械の方が現実的に普及してきた。製造業の溶接・塗装・搬送といった工程では、産業用アームロボットが半世紀近くにわたって主役を担い続けている。ファナック、安川電機、ABB（スイス）、KUKA（ドイツ）が世界市場の中核を握ってきた。

これは、決して「人型に敗れた歴史」ではない。むしろ、その逆である。

■棲み分けの構図が崩れ始めている

特定の用途に最適化された専用ロボットは、決まった作業を、決まった環境で、極めて高い精度と再現性で実行できる。コストパフォーマンス、信頼性、メンテナンス容易性――いずれの軸でも、現時点の技術水準では汎用人型ロボットを大きく上回る。半導体製造装置の中で動く精密ロボット、自動車工場の溶接アーム、物流倉庫の自動搬送車――これらは「人型である必要がない」のではなく、「人型でない方が圧倒的に合理的」なのである。

ここを誤解してはならない。

書籍『フィジカルAIの衝撃』が示すように、ヒューマノイドという選択は「あらゆる用途で特化型を駆逐する」という議論ではない。特化型とヒューマノイドは、対立ではなく棲み分けの関係にある。

ただし――ここからが本稿が伝えたい本論である――その「棲み分けの構図」が、いま大きく変わろうとしている。

これまで「工場自動化（FA、Factory Automation）＝アーム型ロボットが標準」だった世界が、これから「ヒューマノイドが標準、アーム型は専門ツール」という世界に転換しつつある。アーム型ロボットは消えない。しかし、産業の主役の座は、徐々にヒューマノイドへと移っていく。アーム型は、超定型・高精度領域における「特化解」として、引き続き不可欠な役割を担う。

ここで日本企業が考えなければならない、極めて重要な論点がある。日本のロボット産業は世界最高水準のアーム型ロボット技術を半世紀かけて築いてきた。ファナックも安川電機も、その特化型・高精度領域における世界的優位は揺るがない。これは日本の宝である。しかし――特化型ロボットへの最適化と専門化に過信しすぎることは、汎用機（ヒューマノイド）台頭の構造変化を見落とすリスクを生む。これは日本にとって最も警戒すべき盲点である。

なぜそう言えるのか。マスク、王興興、彭志輝という、現代のフィジカルAI最前線にいる3人の経営者たちの哲学を辿ると、その答えがゆっくりと立ち上がってくる。

■マスクが語った「決定的な一言」

まず、イーロン・マスクである。

2022年4月7日、アーノルド・ホールで行われた講演会で会談したテスラ社CEOのイーロン・マスク氏（写真＝Trevor Cokley／アメリカ合衆国空軍／PD US Air Force／Wikimedia Commons）

テスラCEOであり、2024年に世界初の1兆ドル長者となった彼が、ヒューマノイドOptimusについて語った決定的な一言がある。

「It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels（車輪のロボットの代わりに、腕と脚のロボットというだけだ）。Everything we've developed for our cars ? the batteries, power electronics, advanced motors, gearboxes, the software, AI inference computer ? it all actually applies to a humanoid robot（我々が車のために開発してきたすべて――電池、パワーエレクトロニクス、先進モーター、ギアボックス、ソフトウェア、AI推論コンピューター――これらすべてがヒューマノイドにそのまま応用できる）」

2024年のテスラのイベントでの発言である。

この一言が示している思想の深さに、まず注目してほしい。マスクにとってヒューマノイドは、「特別な存在」ではない。「車の延長」である。テスラが20年以上かけて開発・量産してきた電池、モーター、制御ソフトウェア、AI推論半導体――これらすべてが、そのままOptimusの「身体」を構成している。

これは、本連載第2回〈日本が誇る最高精度のロボットはなぜ中国の量産型に負けたのか…マスコミが報じない｢日本製造業の真の問題｣〉で論じた「中国ヒューマノイドはロボット産業ではなくモーター産業の進化である」という構造命名と、完全に同じ思想である。中国はドローンとEVから、マスクは自動車（EV）から、ヒューマノイドという最終形態に向かっている。両者ともに、ロボット産業の中ではなく、量産モーター産業の中で、ヒューマノイドの身体を作り上げている。

■年間1000万台を本気で目指す工場

そして、マスクのコミットメントは口先ではない。Optimus Gen3は2026年1月、カリフォルニア州フリーモントのテスラ工場で量産設計に最適化された生産ラインが稼働を開始した。長期的には、テキサス州オースティンのギガファクトリーに800万平方フィート（約74万平方メートル）のOptimus専用製造施設を建設し、2027年から年間1000万台の生産を目指している。マスク自身、「Optimusはテスラの自動車事業よりも重要な存在になる可能性がある」と公言してきた。

ここで、マスクの哲学の核心を確認しておきたい。

なぜ「人間の形」なのか――マスクは繰り返し、こう答えている。「世界は人間の身体のために設計されている」。人間の手で扱われる道具、人間の通路、人間の作業台。それらを再設計するコストは天文学的である。だから、人間の形をしたロボットを作る方が、遥かに合理的だ。

これは、書籍が示した核心命題と完全に符合する。「人間の形をしているほうが、この世界にすでに存在しているインフラを、そのまま使えるからである」――マスクの哲学の根底には、まさにこの「既存世界との互換性」という冷徹な工学的合理性がある。

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■「まず身体を磨く」中国型フィジカルAI

太平洋の対岸、中国でも、同じ哲学が独立に育っていた。しかも、2人の天才経営者が、それぞれの言葉で同じ核心を語っている。

1人目は、Unitree創業者・王興興氏である。

中国の名門・浙江大学出身のエンジニアで、四足歩行ロボットの研究開発からスタートした。Unitreeは現在、世界のヒューマノイド出荷台数で2位（2025年、4200台）。2026年春節の「春節聯歓晩会（春晩）」で24台の同時演武を成功させ、世界を驚かせたのも同社である。

その春節演武の直後、王興興氏が語ったのは、哲学そのものだった。

「強靱な体がなければ、いくら賢い頭脳があっても意味がない」

「現時点では本当に汎用性のあるエンボディドAI（身体性を持つ人工知能）は世界にまだ存在していない」

この発言は、書籍が示す核心命題――「フィジカルAIとは『知能より先に身体を制御した者が勝つゲーム』である」――と、寸分違わず一致する。王氏は、生成AIのような「賢い頭脳」がまだ完成していないことを冷静に認めている。だからこそ、「まず身体を磨く」という戦略を採る。中国型フィジカルAIの哲学そのものである。

そして、この哲学は数字でも裏付けられている。2025年、Unitreeのヒューマノイドの売上が、創業以来の主力事業だった四足歩行ロボットの売上を初めて上回り、全体の51％超を占めた。同社のIPO（新規株式公開）申請は、2026年4月9日に上海証券取引所のSTAR市場（中国版ナスダックに相当する科創板）で受理された。最新モデル「R1」は5900ドル（約88万円）からで、テスラOptimus予想価格（2〜3万ドル）の約4分の1である。

■「似せる」のではなく「働かせる」設計思想

2人目は、AgiBot（智元機器人）共同創業者・彭志輝氏である。

1993年生まれ、ファーウェイ（中国の通信機器大手・華為技術）の高度人材募集プログラム「天才少年」に採用された経歴を持つ、若きカリスマエンジニアだ。中国版YouTubeに相当する「Bilibili（ビリビリ）」で250万人のフォロワーを擁する有名テック系配信者「稚暉君（チーフイジュン）」としても知られている。

彼は2023年2月、ファーウェイを離れてAgiBotを創業。わずか3年で、世界ヒューマノイド出荷台数1位（2025年、5168台、世界シェア39％）、2026年3月30日に累計1万台生産達成（5000台から1万台までを3カ月で達成、生産速度4倍に加速）という驚異的な実績を打ち立てた。

彼が2023年に第1号機「遠征A1」を発表した時の言葉が、本稿の核心と完璧に符合する。

「単に人間に似せるだけではなく、しっかり働くものにしたい」

ここに、書籍が示す核心命題が、一文で表現されている。「人間に似せること」自体が目的ではない。「現実世界で働ける身体」を作ること――これがAgiBotの哲学である。

MWC 2026（写真＝JJxFile／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■100台が毎日データを集める工場の正体

だから遠征A1の設計は、徹底的に機能優先である。膝は人間とは異なる逆関節設計（可動領域を広げ、機動性を優先）、手はドライバーやドリルなどの工具に交換可能、下肢は用途に応じて2脚かホイール型から選択可能――「人間の形を借りつつ、現実の仕事をするための機能優先で設計」する思想が貫かれている。書籍が示す「ヒューマノイドは万能である必要がない。共通の知能基盤を持ちながら、与えられた役割に応じて振る舞いを限定する」という命題を、彭氏は2023年の段階ですでに実装に落とし込んでいた。

そして、彭志輝氏が建設した上海3000平米のデータ収集工場は、フィジカルAI戦略の決定的なピースである。家庭・小売・サービス・飲食・工場の5つのシーンを物理的に再現した工場の中で、約100台のヒューマノイドが毎日大量のデータを集めている。本連載第1回〈｢日本はAIで完敗｣は大間違い…米国が100兆円投じても手に入らない､ヤマトやトヨタが持つ｢最強の逆転カード｣〉で論じた「学習し続ける現場」を、AgiBotは工場として物理的に建設したのである。

2026年に入ってから、AgiBotの拡張は加速している。2月にはドイツ・ミュンヘンで記者会見を開き、ドイツ市場参入を発表。自動車外装大手の敏実グループと戦略提携を結んだ。シンガポール・チャンギ空港でも実証実験中。韓国LG電子、タイのチャロン・ポカパン財閥、JD（京東、中国EC大手）などからの出資も受けている。

■3人の経営者が達した“同じ結論”

ここまで見てきた3人――マスク、王興興、彭志輝。

彼らの言葉は、それぞれ独立に発せられている。マスクはカリフォルニアで、王興興は杭州で、彭志輝は上海で、それぞれ別の会社を経営し、別の哲学を語っているはずだ。

ところが――3人の哲学の核心は、驚くほど一致している。

マスクは言う。「車輪のロボットの代わりに、腕と脚のロボットというだけだ」「世界は人間の身体のために設計されている」

王興興は言う。「強靱な体がなければ、いくら賢い頭脳があっても意味がない」

彭志輝は言う。「単に人間に似せるだけではなく、しっかり働くものにしたい」

3人とも、ヒューマノイドの「人間の形」を、情緒やロマンの問題として語っていない。技術の象徴として語っているのでもない。彼らが語っているのは、ただ一つ――「既存世界との互換性を最大化するための、冷静で現実的な判断の積み重ね」である。これは、書籍が第4章で示した核心命題そのものだ。

そしてこの哲学の背景には、もう一段深い構造がある。

世界はすでに、人間の身体のために設計されている。都市も、住宅も、病院も、店舗も、工場も、すべて人間が歩き、立ち止まり、振り返ることを前提に作られている。この既存インフラを作り直すコストは天文学的だ。一方、「人間の形をしたロボット」を作るコストは、ドローンやEVで磨かれた量産モーター技術と、テスラの自動車量産技術があれば、すでに射程内にある。

つまり、ヒューマノイドは「既存の社会構造を破壊するための装置」ではない。「既存の社会構造をそのまま利用するための設計思想」なのである。

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■互換性こそがヒューマノイドの本質だ

これは、フィジカルAIの覇権を争う側にとっても、それを受け入れる側（企業・社会・現場）にとっても、決定的に意味が違う。新しい環境を作る必要がない。新しい道具を発明する必要もない。既にある工場、倉庫、オフィス、家庭にそのままヒューマノイドを置けばよい――この互換性こそが、ヒューマノイドの本当の合理性である。

そして書籍が示すもう一つの重要な点。ヒューマノイドは万能である必要がない。共通の知能基盤を持ちながら、与えられた役割に応じて振る舞いを限定する。できることは明確で、できないことも明確。だからこそ人間はヒューマノイドと同じ空間で働ける。

ここで本連載第1回・第2回の論点が、すべて繋がってくる。ヒューマノイドが既存環境にそのまま入り、その現場で稼働しながら学習し続け、組織知として蓄積される――この循環が回り始めると、企業の競争力は時間の関数として積み上がっていく。資本では買えない。マスクも王興興も彭志輝も、この循環をすでに回し始めている。

ここで第1回の論点に戻ろう。3人の経営者は、特化型ロボットを否定しているのではない。特化型は、超定型・高精度領域では引き続き不可欠である。テスラの工場でもアーム型ロボットは溶接や塗装で主役を担い続けている。Unitreeの量産ラインでも、AgiBotのデータ収集工場でも、特化型の搬送ロボットや精密検査装置は稼働している。

だが、彼らが見ているのは、その先である。特化型ロボットだけではカバーできない領域――非定型な空間、予測不能な動作、整備されていない現場――にこそ、巨大な未開拓市場がある。そしてその領域は、世界経済全体で見ると、特化型ロボットがカバーしてきた領域より遥かに大きい。「アーム型ロボットは消えないが、主役から特化解へ移る」――この構図が、2026年以降の世界の風景である。

■日本に求められる「二正面作戦」

3人の経営者の哲学を、日本企業の経営判断問題に翻訳しよう。

ここで、日本のロボット産業に深く関わる読者に、まず明確に伝えたいことがある。日本の特化型ロボット技術――ファナックや安川電機が築いてきた世界最高水準の産業用アームロボット、半導体製造装置の精密制御、減速機・サーボモーターの量産技術――これらの価値は、ヒューマノイド時代になっても全く減じない。むしろ、ヒューマノイド時代だからこそ、その価値はさらに高まる側面さえある。

問題は、特化型への過信である。「特化型さえ磨いていれば日本は安泰」という思い込みは、汎用機（ヒューマノイド）が台頭する世界の構造変化を見落とす盲点を生む。日本企業に求められるのは、特化型を捨てることではない。特化型の優位を維持しつつ、汎用機の世界でも自社のポジションを確保する――この二正面作戦である。

ヒューマノイドの本質が「既存世界との互換性」だとすれば、日本企業に問われる戦略軸は、実はシンプルだ。

第1に、「自社の現場は、人間の形のロボットが入れる空間になっているか」。多くの日本の工場・倉庫・現場は、もともと人間が働くことを前提に設計されている。だから本来は、ヒューマノイドにとって最も親和性が高い空間のはずだ。問題は、その「人間の形のロボット」を誰のものにするかである。

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■誰のロボットに現場を学ばせるのか

第2に、「日本の現場の暗黙知を、どのロボットに学習させるか」。本連載第1回・第2回で警鐘を鳴らしたように、日本の工場・介護施設・病院に中国製ヒューマノイドが入り、データが国外のクラウドに吸い上げられる構造を許せば、日本の現場知は他国の人工知能の養分になる。

第3に、「既存インフラとの互換性」を活かしたヒューマノイド戦略を、自社が組み立てられるか。世間ではヒューマノイド導入を「新しい技術への投資」と捉えがちだが、本質は逆だ。ヒューマノイドは「既存環境を活かすための投資」である。日本企業が持つ「人間の身体に合わせて設計された現場」「人間が積み上げてきた現場の知恵」――これらをそのまま活かせる戦略こそが、ヒューマノイド時代の勝ち筋である。

マスクも王興興も彭志輝も、それぞれの国の既存インフラと既存産業を最大限活用してヒューマノイドを設計している。日本企業が同じ思想で戦えないはずがない。問われているのは、技術ではなく、経営者の意思決定である。

書籍が示す通り――ヒューマノイドという選択は、未来への跳躍ではない。それは、現実世界に知能を入れるための、極めて冷静で実用的な判断の積み重ねなのである。

そしてこの「冷徹な合理性」を最も体現してきた日本企業が、2社ある。次回はそのうちの1社、認識（機械の目）の精度で世界の頂点に立つキーエンスを取り上げる。なぜキーエンスがフィジカルAI時代の決定的なプレイヤーになるのか――その構造を読み解いていく。最終回ではもう1社、ファナックを取り上げる。（第4回につづく）

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田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

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（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）