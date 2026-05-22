２２日のＴＢＳ「ラヴィット！」では冒頭、田村真子アナウンサーが「ＴＢＳアナウンサー田村真こっ、です」とオープニング挨拶中に笑いをこらえきれずに吹き出し、「すみません…」と我慢できない状況となった。

続く、ゲスト紹介でも「きょうは當間ローズさんに、お越しっ…ごめんなさい」と再び吹き出して進行が止まってしまい、川島明が「ちょっと待って。１回、ショーゴのアートメークに」と画面に東京ホテイソン・ショーゴを映し出された。

ショーゴはやさしい雰囲気だった眉毛が、一直線にキリリとつりあがったイケメン風のアートメークとなっており、アイドル風の表情でカメラ目線を送った。

川島は「眉のアートメーク、田村さんがちょっとツボに入っちゃいまして。進行ができない」と説明すると、田村アナは笑いすぎて涙目になり「すみません、すみません」と言いながら必死にこらえた。

ショーゴは番組企画などではなく、妻に表情がキリッとしたらＣＭが決まるかもしれないと勧められてプライベートで施したが、「帰ったら嫁に、こっち見んなと言われました」と笑わせた。

ネットも「田村アナがツボってておもろｗ」「進行不能の危機ｗ」「ツボに入っちゃって進行できない田村真子かわええ笑」との反応が相次ぎ、笑いが広がった。