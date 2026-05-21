微笑んでいても、返した言葉はかなり強め。ヘッズアップ終盤、廣井佑果子が見せた切り返しに、相手も思わず押され気味になった。

【映像】「ナメないで」先輩ポーカー美女の一言でピリッ

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。残り2人となった終盤戦で、廣井がカンナの仕掛けに鋭く反応する場面があった。

全6名で開始した予選テーブルCも4名が敗退し、残るはカンナと廣井の2人。廣井が15万8000点、カンナが14万4000点とほぼ並んでいる。この場面では、廣井がハートとダイヤの「77」でレイズ。カンナはハートとクラブの「Q2」でスリーベットを入れた。かなり思い切った仕掛けに、解説のAmuも「うお、スリーベット」と驚きの声を上げる。さらに「カンナさんはバレたくないね、こういうところが（スリーベットレンジに）入ってるの」と、ヘッズアップで攻めの幅を見せておきたいカンナの狙いを説明した。

廣井はこのスリーベットにコール。フロップはスペードの「K」、ハートの「Q」、ダイヤの「K」。カンナには「Q」がヒットしたが、盤面には「K」が2枚並ぶ難しい形。ここはカンナ、廣井ともにチェックで回した。

ターンはダイヤの「9」。カンナは再びチェックし、廣井もチェックで続く。Amuは廣井の立場について「だいぶ弱く見えるとは思うのですが、『77』が強いのでチェックですね、これは」と説明。盤面だけを見ると不安もあるが、廣井の「77」にはショーダウンまで持ち込む価値が残っているという見立てだった。

リバーはダイヤの「2」。場に大きな変化はなく、カンナの「Q」ヒットが生きている状況だった。Amuは「ちょっとキッカーが弱いのが気がかりなんでしょうね」とカンナの思考を読み解く。カンナはチェック。廣井もチェックで返し、2人はカードをオープンした。

勝ったのは、ハートとクラブの「Q2」を持っていたカンナ。3万9000点のポットを獲得した。廣井からすれば、スリーベットから「Q2」が出てくるのは、かなりイヤな印象を持つだろう。カンナは苦笑いを浮かべながら「リバー打ってくれると思った」とひと言。すると廣井は、笑顔を残したまま「ナメないでもらっていいですかっ」と切り返した。柔らかい表情から飛び出した強めのセリフに、カンナも「ああっ」と返し、少し押されたような雰囲気に。視聴者からも「笑顔で怖いw」「舐めないで」と反応が寄せられた。

Amuは「ああいうところが（スリーベットレンジに）入っていると、このヘッズアップはちょっと厄介だなと思うんですよね」と解説。カンナの仕掛け、廣井の受け方、そして直後の強気なひと言まで、2人の駆け引きが詰まったワンシーンだった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）