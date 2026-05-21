長州小力を契約解除 無免許運転・信号無視など道路交通法違反で書類送検【全文】
【モデルプレス＝2026/05/21】お笑いプロレス団体・西口エンタテインメントの公式X（旧Twitter）が、5月21日に更新された。所属しているお笑いタレントの長州小力の契約解除を発表した。
【写真】長州小力が契約解除 CEOがユニークな動画で報告
投稿では「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」とし、長州について「確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と報告。「これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの頼回復に全力で取り組んでまいります。何卒、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えている。
2026年4月、道路交通法違反の疑いで書類送検された長州。YouTubeでは「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず、車を運転してしまい」と無免許運転や信号無視について認めていた。（modelpress編集部）
【重要なお知らせ】
ファンの皆様、ならびに関係者の皆様へ平素は格別のご高配を賜り、厚く礼申し上げます。
この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。
その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました。
これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの頼回復に全力で取り組んでまいります。
何卒、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2026年5月21日
株式会社ウエストゲートエンタテインメント
代表取締役社長 各務正人
【Not Sponsored 記事】
【写真】長州小力が契約解除 CEOがユニークな動画で報告
◆西口プロレス、長州小力を契約解除
投稿では「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」とし、長州について「確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と報告。「これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
◆長州小力、道路交通法違反で書類送検
2026年4月、道路交通法違反の疑いで書類送検された長州。YouTubeでは「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず、車を運転してしまい」と無免許運転や信号無視について認めていた。（modelpress編集部）
◆全文
【重要なお知らせ】
ファンの皆様、ならびに関係者の皆様へ平素は格別のご高配を賜り、厚く礼申し上げます。
この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。
その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました。
これまで長州小力選手を応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援いただいた関係者の皆様には、一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
西口プロレスは、法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの頼回復に全力で取り組んでまいります。
何卒、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2026年5月21日
株式会社ウエストゲートエンタテインメント
代表取締役社長 各務正人
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