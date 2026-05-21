「桐生フェス」MONKEY MAJIKがヘッドライナーに決定｜Ovall、七尾旅人、birdらも出演

桐生フェスティバル実行委員会は、2026年6月6日(土)・6月7日(日) の2日間、群馬県桐生市にて初開催する、”Music &Craft Culture Festival” をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の最後のアーティスト情報として、MONKEY MAJIK（モンキーマジック）の出演を発表した。

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MONKEY MAJIK

MONKEY MAJIKは6月7日（日）に出演し、ヘッドライナーとしてイベント最終日の大トリを飾る。

宮城県在住の4ピースハイブリッドロック・バンドのMONKEY MAJIKは、2006年リリースの「Around The World」がフジテレビ系ドラマ『西遊記』の主題歌としてヒット。その後CMソングに「空はまるで」が起用されアーティスト性を確立した。

数多くのCMソングやドラマ・アニメ・映画の主題歌を手がけ、さらにはアーティストとのコラボレーションや楽曲提供も行う。2026年にはメジャー20周年を迎え、これまで以上に精力的に活動中だ。

また、これまでに発表された出演アーティストには、10年以上前に桐生市に移住し、同地を拠点に活動するmabanuaと、Shingo Suzuki、関口シンゴによるトリオバンド・Ovall（オーバル）、桐生市出身のどんぐりずと大沢伸一によるユニット・DONGROSSO（ドングロッソ）といった、桐生にゆかりのある顔ぶれも並ぶ。

さらに、七尾旅人、bird（バード）らのライブ出演に加え、TENDRE（テンダー）、ナツ・サマー、YonYon（ヨンヨン）、田中知之（FPM）、DE DE MOUSE（デデマウス）、ZEN-LA-ROCK（ゼンラロック）らもラインナップ。音楽、クラフト、カルチャーが交差するフェスとして、初開催ながら多彩な広がりを見せている。

チケットは2日通し券・1日券のチケットを現在発売中。詳細は公式サイトにて確認できる。

※DE DE MOUSEの最初と2つ目のEは、アクサン・テギュつきが正式表記

【開催情報】

「KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE」日程：2026年6月6日（土）・7日（日）時間：開場11:00／開演13:00〜終演20:00（予定）場所：新川公園 (〒376-0022 群馬県桐生市稲荷町1)入場：有料主催：桐生フェスティバル実行委員会後援：桐生市／桐生市商工会議所会場演出：GREEN ROOM CO.運営：サニーサイドアップ公式サイト：https://kiryufestival.jp/