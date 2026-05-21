夫が妻の目の前で不倫相手に「愛しているよ」→キス「衝撃ーーーー」「職場で堂々と…」SNS憤慨『サレタ側の復讐』第8話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第8話が20日放送され、夫が妻の目の前で不倫相手に「愛しているよ」と声を掛けたシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「職場で堂々と…」抱きしめられようとする篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第8話では、佳乃が夫の職場に手作り弁当を届けようとしたところ、夫が不倫相手から別れを切り出される場面に遭遇。夫は、影に隠れた佳乃が見つめる前で、「愛しているよ」などと相手の女性を説得。キスもした。
このシーンにはSNS上で「衝撃ーーーー」「職場で堂々といちゃつくな」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「職場で堂々と…」抱きしめられようとする篠田麻里子
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
第8話では、佳乃が夫の職場に手作り弁当を届けようとしたところ、夫が不倫相手から別れを切り出される場面に遭遇。夫は、影に隠れた佳乃が見つめる前で、「愛しているよ」などと相手の女性を説得。キスもした。
このシーンにはSNS上で「衝撃ーーーー」「職場で堂々といちゃつくな」などの反響が寄せられている。