余ったアンチョビペーストで！いつもの野菜がバルの味に激変する格上げレシピ4選

冷蔵庫に眠りがちなアンチョビペースト。パスタ以外の使い道が迷子になりがちですが、実はいつもの野菜に加えるだけで、一発でおしゃれなバルの味に激変させる優秀な調味料なんです！



パパッと手軽に作れる驚きの格上げレシピで食卓を彩りましょう。

▼バル気分で楽しむ「アンチョビキャベツ」

キャベツとアンチョビを合わせた、バル風のおつまみ。少ない材料でパパッと作れるのに、お店みたいな本格的な味わいに仕上がります。

▼素材のうまみが引き立つ「アンチョビポテト」

じゃがいもとアンチョビを合わせた一品。シンプルな材料でも、アンチョビのうまみがじゃがいもにしっかりなじんで、食欲をそそる仕上がりに。

▼作りおきにも「ナスとトマトのアンチョビマリネ」

ナスとトマトをアンチョビで漬け込んだマリネ。作りおきできるので、忙しい日の副菜にも重宝します。冷やしてもおいしくいただけます。

▼シンプルなのにやみつき「ブロッコリーのアンチョビ炒め」

ブロッコリーをアンチョビで炒めるだけの、手軽な副菜。アンチョビの塩気とうまみがブロッコリーにからんで、箸が止まらないおいしさです。





アンチョビペーストは少量でも料理が格上げできる万能調味料。余らせてしまう前に、ぜひ今夜の一品に活用してみてください。