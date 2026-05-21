余ったアンチョビペーストで！いつもの野菜がバルの味に激変する格上げレシピ4選
冷蔵庫に眠りがちなアンチョビペースト。パスタ以外の使い道が迷子になりがちですが、実はいつもの野菜に加えるだけで、一発でおしゃれなバルの味に激変させる優秀な調味料なんです！
パパッと手軽に作れる驚きの格上げレシピで食卓を彩りましょう。
▼バル気分で楽しむ「アンチョビキャベツ」
キャベツとアンチョビを合わせた、バル風のおつまみ。少ない材料でパパッと作れるのに、お店みたいな本格的な味わいに仕上がります。
▼素材のうまみが引き立つ「アンチョビポテト」
じゃがいもとアンチョビを合わせた一品。シンプルな材料でも、アンチョビのうまみがじゃがいもにしっかりなじんで、食欲をそそる仕上がりに。
▼作りおきにも「ナスとトマトのアンチョビマリネ」
ナスとトマトをアンチョビで漬け込んだマリネ。作りおきできるので、忙しい日の副菜にも重宝します。冷やしてもおいしくいただけます。
▼シンプルなのにやみつき「ブロッコリーのアンチョビ炒め」
ブロッコリーをアンチョビで炒めるだけの、手軽な副菜。アンチョビの塩気とうまみがブロッコリーにからんで、箸が止まらないおいしさです。
アンチョビペーストは少量でも料理が格上げできる万能調味料。余らせてしまう前に、ぜひ今夜の一品に活用してみてください。