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金融系YouTuberのラプトル博士が、YouTubeチャンネル「ラプトル博士【お金ラボ】」にて「【待ってました】FANG+がわずか2ヶ月で大復活！その要因と今後の見通し、今すぐ仕込むべきかどうかを徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、わずか2ヶ月で最高値を更新した投資信託「FANG+」の急回復の要因と、今後の投資見通しについて詳しく解説している。



ラプトル博士は、FANG+が2024年2月から3月にかけてイラン情勢の緊迫化などを背景に一時20%超の下落を見せたものの、その後急回復し、5月15日には設定来高値を更新した事実を紹介。「この急回復には大きく3つの理由がある」と分析の軸を提示した。



1つ目の理由は「イラン有事の沈静化と構成銘柄の好決算」である。地政学リスクへの懸念が和らぐ中、アルファベット（Google）やAmazonといったAI関連企業が市場予想を上回る決算を発表し、市場心理が一気にポジティブに転換したと説明する。



2つ目の理由は、新たにFANG+へ採用された「マイクロン」の躍進だ。AIを動かすために必要な高性能メモリ「HBM」の需要が爆発し、同社の売上高は前年同期比で約3倍に急増した。FANG+は構成銘柄に10%ずつ均等配分する仕組みのため、「マイクロンの株価が50%上昇すれば、ファンド全体を約5%押し上げる効果がある」と、その強力な牽引力を指摘した。



3つ目の理由は「AI設備投資の加速」である。ビッグテック4社のAI関連設備投資額は約105兆円に達し、これはスウェーデンのGDPに匹敵する規模だという。博士は「AIインフラを供給する側と活用する側の双方に二重の恩恵をもたらしている」と述べ、この投資トレンドは今後数年にわたって継続すると見立てている。



今後の見通しについて、ラプトル博士は「中長期トレンドとしては上向きを維持する可能性が高い」と評価する一方で、FANG+特有のボラティリティの高さ（30～40%の下落リスク）や、均等配分による銘柄取り込みの遅れといった「落とし穴」にも注意を促している。投資判断においては、これらのリスクを正しく理解し、自身の投資スタイルに合った選択をすることが重要であると結論付けた。