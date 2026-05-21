マリーゴールドは２３日に大田区のＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催する。

２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。メインイベントの２周年記念スペシャルマッチでこの大会を最後に退団する林下詩美がマーベラスのＡＡＡＷ王者・彩羽匠、マディ・モーガンとトリオを結成しワールド王者の青野未来、桜井麻衣、みちのくプロレスのＭＩＲＡＩと対戦する。

このほど、都内で会見が行われ、林下は「私はこの日、５月２３日、この日を最後にマリーゴールドを退団するということで、この試合が所属としての最後の試合になります。林下詩美、最後にマリーゴールドに何を残せるか。この試合で今までのものを全て出して、林下詩美を刻みたいなと思っています」と誓った。

さらに「とはいえ、２周年記念大会。この試合は２周年記念試合ということで、すごく豪華なメンバーで、隣りには彩羽匠がいて、相手には何回もぶつかり合ってきた青野未来、同じく何回もぶつかり合ってきた久しぶりに会うＭＩＲＡＩ。そして何かと縁もある桜井麻衣。すごく豪華なメンバーで、２周年記念にふさわしい試合かなと思っています。自分はこの試合を最後に退団する身ではありますが、この大きな大会、大きな場で最後まで林下詩美が突き抜けて終わりたいと思っています。皆さん、ぜひ会場で応援してください」とメッセージを送った。

◆５・２３大田区

▼第０試合 シングルマッチ

ハミングバード ｖｓ ザ・レディＡＩ

▼第１試合 タッグマッチ

南小桃＆橘渚 ｖｓ 山粼裕花＆心希

▼第２試合シングルマッチ

瀬戸レア ｖｓ Ｃｈｉ Ｃｈｉ

▼第３試合 ８人タッグマッチ

翔月なつみ＆石川奈青＆越野ＳＹＯＫＯ．＆エンジェル・ヘイズ ｖｓ 野崎渚＆ナイトシェイド＆ナイラ・ローズ＆ジョニー・ロビー

▼第４試合 シングルマッチ

メガトン ｖｓ 極悪女王Ｄ

▼第５試合 シングルマッチ

山岡聖怜 ｖｓ 暁千華

▼第６試合 ツインスター選手権試合

王者組・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ ｖｓ 挑戦者組・天麗皇希＆後藤智香

▼メインイベント マリーゴールド旗揚げ２周年スペシャル６人タッグマッチ

青野未来＆桜井麻衣＆ＭＩＲＡＩ ｖｓ 林下詩美＆彩羽匠＆マディ・モーガン