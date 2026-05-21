À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¡© ÂÎÎÏ¤Ë¤³¤½¡¢ÀïÎ¬¤ò¡ª
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎÎÏ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¡½¡½¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤äÄü¤á¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¿Í¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÆü¤ÏÅÓÃæ¤ÇÎÏ¿Ô¤¡¢ÊÌ¤ÎÆü¤ÏÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ»Å»ö¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ëÂÎÎÏ¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤Î»È¤¤Êý¡×¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÏËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿°å»Õ¤¬¡¢°å³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂÎÎÏ¤òÀ°¤¨¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ØÃÃ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡Ö»È¤¤Êý¡× ÂÎÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ÂÎÎÏ¤Ï¡ÖËèÆü°ìÄê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÂÎÎÏ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¤¬¤Á¤Ê¸í²ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤È¤â¤Èµõ¼å¤À¡×¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ÈÁá¡¹¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î³èÆ°¤Î¾å¸Â¤â¡¢Æü¡¹¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÂÎÎÏ¡á¿´ÇÙ»ýµ×ÎÏ¤ä¶ÚÆùÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤âº¬¶¯¤¤¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¿çÌ²¤äÆüÃæ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ°ú¤½Ð¤»¤ëÂÎÎÏ¤Î¾å¸Â¡×¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öµ¤¹ç¤¤¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤ÎÍ¾ÎÏ¡Ê»ÄÎÌ¡Ë¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í¾ÎÏ¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬È½ÃÇ¤ÎÁÆ¤µ¤ä¥ß¥¹¡¢²óÉü¤ÎÃÙ¤ì¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎÎÏ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤ÎÅÚÂæ¡ÊºÇÂçÂÎÎÏ¡Ë¡¢¤¤¤Þ°ú¤½Ð¤»¤ë¾å¸Â¡Ê¼Â¸úÂÎÎÏ¡Ë¡¢ÅöÆü¤Î»ÄÎÌ¡ÊÍ¾ÎÏ¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£
ÂÎÎÏ¤ËÀïÎ¬¤ò
¡¡ÂÎÎÏ¤¬1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤â¤ÄÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÓÃæ¤Ç¼ºÂ®¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤ò¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤ÎÇÈ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¡¢¤¤¤Þ¤É¤ì¤À¤±¤ÎÍ¾ÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¯¤Êý¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤¤¤¦¡ÖÄãÅÅÎÏ¥â¡¼¥É¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤ËÆ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â1Æü¤ò°ÂÄê¤·¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÎÎÏ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°ÂÄê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£ÂÎÎÏ¤Î²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊø¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ÏÀß·×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡ØÃÃ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡Ö»È¤¤Êý¡× ÂÎÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë
ÊÆ¹ñÆâ²ÊÀìÌç°å¡ÊABIMÇ§Äê¡Ë¡¢ÊÆ¹ñÈîËþ°å³ØÀìÌç°å¡ÊABOMÇ§Äê¡Ë¡£Aloha Weight & WellnessÂåÉ½
¥Ï¥ï¥¤¤ÎThe Queen¡Çs Medical Center¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆþ±¡´µ¼Ô¤Î¿ÇÎÅ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
·§ËÜÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÆüÊÆ¤Ç18Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÎ×¾²¤Ë½¾»ö¤·¡¢Æþ±¡¿ÇÎÅ¤ò1Ëü·ï°Ê¾åÃ´Åö¡£Aloha Weight & Wellness¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å´ÉÍý¤ò¼´¤Ë¡¢¿çÌ²¡¦¿©»ö¡¦±¿Æ°¤È°åÎÅ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ¡¦¼¹É®¡¦³Ø²ñÈ¯É½¤ÏÎß·×20·ï°Ê¾å¡ÊººÆÉÏÀÊ¸¡¢³Ø²ñÈ¯É½¡¢ÀìÌç»ï¤Ø¤Î°ÍÍê¸¶¹Æ¤ò´Þ¤à¡Ë¡£¼õ¾ÞÎò¡§Excellence in Research Award¡ÊUniversity of Hawaii Internal Medicine Residency Program¡§2ÅÙ¡Ë¡¢ACP Hawaii Chapter Resident/Fellow Clinical Research¡Ê2016Ç¯3°Ì¡¢2017Ç¯1°Ì¡Ë¡¢Most Inspiring Teacher Award¡ÊUniversity of Hawaii John A. Burns School of Medicine¡§2017Ç¯¡Ë¡£