黒川想矢、“ボス”舘ひろしとの共演に喜び 舘プロ所属5年で映画初共演「毎日学ぶことがたくさんで」
俳優・舘ひろし（76）、黒川想矢（16）が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントの舞台あいさつに参加した。
【集合ショット】ダンディー＆エレガント！舘ひろし＆西野七瀬＆黒川想矢ら集結
2021年から舘プロに所属する黒川。所属から5年で“ボス”と映画初共演となった黒川は「僕にとっては舘さんと映画で共演させていただくのはずっと夢だった。こんなにも早くご一緒さえていただく日が来るなんて。早いな、という感覚もあったんですけど、毎日学ぶことがたくさんで楽しかったです」と喜びを語った。舘からは「想矢、ハートだぞ」という金言もあったそう。黒川は「心で演じることが大切なんだ、と。自分が悩んでいたことでもあった。うまく言葉にできないですけど、うれしい時は笑う、悲しい時には泣くことだけじゃない、何よりも感じることが大切と教えてもらった。毎日が勉強でした」と感謝していた。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには西野七瀬（31）、真矢ミキ（62）、宇崎竜童（80）、南野陽子（58）、河合勇人監督（57）も登壇した。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎、尾崎の二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役に真矢が配役されている。
【集合ショット】ダンディー＆エレガント！舘ひろし＆西野七瀬＆黒川想矢ら集結
2021年から舘プロに所属する黒川。所属から5年で“ボス”と映画初共演となった黒川は「僕にとっては舘さんと映画で共演させていただくのはずっと夢だった。こんなにも早くご一緒さえていただく日が来るなんて。早いな、という感覚もあったんですけど、毎日学ぶことがたくさんで楽しかったです」と喜びを語った。舘からは「想矢、ハートだぞ」という金言もあったそう。黒川は「心で演じることが大切なんだ、と。自分が悩んでいたことでもあった。うまく言葉にできないですけど、うれしい時は笑う、悲しい時には泣くことだけじゃない、何よりも感じることが大切と教えてもらった。毎日が勉強でした」と感謝していた。
舞台あいさつには西野七瀬（31）、真矢ミキ（62）、宇崎竜童（80）、南野陽子（58）、河合勇人監督（57）も登壇した。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎、尾崎の二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役に真矢が配役されている。