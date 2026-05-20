ナオキマンの都市伝説ワイドショー…山田孝之と歌舞伎町裏スポットへ
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月19日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#３を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
５月19日（火）の放送回では、「都市伝説スポットバスツアー」と題し、普段何気なく歩いている街に潜む“知られざる闇”をテーマに歌舞伎町のディープスポットを巡るロケを敢行。山田孝之、ハシヤスメ・アツコ、とろサーモン・久保田かずのぶらが登場し、裏カジノや危険エリア、さらには“チャクラ診断”までさまざまな都市伝説を深掘りした。
本放送では、山田孝之が初登場。まず、都市伝説について聞かれた山田孝之は、「基本全部信じますよ」と即答。さらに、とろサーモン・久保田が「前に飲みに行った時、無添加の話、チャクラ、アウシュビッツの話、エロい話で朝３時くらいまで話していた」と明かすと、Naokimanも「もうここにぴったりの人です（笑）」とコメントし車内は笑いに包まれた。また、15〜16歳の頃から歌舞伎町に通っていたという過去も披露。山田は、「東京に出てきたばかりで仕事もなくて、お金も友達もなかった」と当時を回想し、新宿コマ劇場前で知り合いのストリートミュージシャンを眺めていたことを告白。「することがないので、新宿によく行っていた」と若き日のエピソードを語った。
今回のロケでは、歌舞伎町生まれ歌舞伎町育ちの元アウトロー・瓜田純士をはじめ、夜職事情に詳しいコラムニスト・妹尾ユウカ、約10年歌舞伎町に在住している歌舞伎町案内人・丹崎敏光、国際ジャーナリスト・山田敏弘ら“闇の案内人”たちがディープな都市伝説スポットを案内。トー横キッズの“新たな根城”となっているラブホテル街やある組織のアジトとされる場所、さらには裏カジノ、裏風俗、薬物売買が行われているという危険エリアまで、普段は知ることのできない歌舞伎町の裏側に切り込んでいく。
なかでも、裏カジノが存在するとされるビルを紹介する場面では、妹尾氏が「今もありますよ。入る時に指が５本あるか確認される」と説明。さらに、丹崎氏が「今は１年に１回必ず摘発が来る。みんな捕まるのをわかってやってる」と語ると山田は「最近どんな俳優が行ってる？」とまさかの切り込み。Naokimanからは「一番切り込んだこと聞くじゃないですか！」とツッコミが。
最後に、今回のバスツアーを振り返った山田は、「新宿はまだまだ浄化が必要。まだまだ汚れてる」とコメントし、ディープな都市伝説スポットに改めて歌舞伎町の“闇”を実感するロケとなった。
番組後半では、“チャクラ診断”企画を実施。チャクラとは身体にエネルギーが出入りするスポットのこと。人体に存在するとされる“７つのチャクラ”を測定できるという機械「メタトロン」を使い、出演者たちのチャクラ状態を診断。
企画冒頭では、過去に別の機械でチャクラ診断を受けたことがあるという山田孝之が、「昔は第８チャクラまでだったんですけど、今は第11チャクラまで開いてる」と告白。一同から驚きの声が上がる中、診断士からは「第８チャクラが出るだけでも珍しい」「第８チャクラは人類全体と繋がっている場所」と説明が。さらに、「山田さんは執着がない」「役を終えたらすぐ手放して次へ行けるタイプ」と分析されると、山田は大きく頷きつつ、「今は念がすごいと思う。オーディションをやっていて１万4000人くらいがブワって来てるので」とコメントし、スタジオをざわつかせた。
そんな“第11チャクラ”を持つ山田に匹敵する人物を探すべく行われた今回の診断企画。第３位に、とろサーモン・久保田がランクインすると「感情・理性」といわれる第３チャクラが開いていないという結果に、診断士は「笑いが足りてない。人を笑わせることはしても、ご自身が笑ってない。自分を笑わすことはない」と分析し、久保田も「めちゃくちゃわかるわ！」と共感。続けて診断士が「笑っても愛想で笑ってるんだと思うんです」と語ると、久保田は「悲しすぎるでしょ！最近は、お風呂に入浴剤を２個入れた時に笑いました」と語り一同の笑いを誘う。
そして第１位に選ばれたのはハシヤスメ・アツコ。診断士からは、「悪いところがない」「完全体ですね」と絶賛の声が上がり、さらに「インスピレーションとか降りてこないですか？」と質問されると、ハシヤスメは「降りてきます！“ハシヤスメ”って名前も急に降りてきたんです」と自身のインスピレーション体験を告白。驚きの結果に一同騒然。
歌舞伎町の知られざる裏側から“チャクラ診断”まで、数々の都市伝説を深掘りした『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#３は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケにこの世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
本放送では、山田孝之が初登場。まず、都市伝説について聞かれた山田孝之は、「基本全部信じますよ」と即答。さらに、とろサーモン・久保田が「前に飲みに行った時、無添加の話、チャクラ、アウシュビッツの話、エロい話で朝３時くらいまで話していた」と明かすと、Naokimanも「もうここにぴったりの人です（笑）」とコメントし車内は笑いに包まれた。また、15〜16歳の頃から歌舞伎町に通っていたという過去も披露。山田は、「東京に出てきたばかりで仕事もなくて、お金も友達もなかった」と当時を回想し、新宿コマ劇場前で知り合いのストリートミュージシャンを眺めていたことを告白。「することがないので、新宿によく行っていた」と若き日のエピソードを語った。
今回のロケでは、歌舞伎町生まれ歌舞伎町育ちの元アウトロー・瓜田純士をはじめ、夜職事情に詳しいコラムニスト・妹尾ユウカ、約10年歌舞伎町に在住している歌舞伎町案内人・丹崎敏光、国際ジャーナリスト・山田敏弘ら“闇の案内人”たちがディープな都市伝説スポットを案内。トー横キッズの“新たな根城”となっているラブホテル街やある組織のアジトとされる場所、さらには裏カジノ、裏風俗、薬物売買が行われているという危険エリアまで、普段は知ることのできない歌舞伎町の裏側に切り込んでいく。
なかでも、裏カジノが存在するとされるビルを紹介する場面では、妹尾氏が「今もありますよ。入る時に指が５本あるか確認される」と説明。さらに、丹崎氏が「今は１年に１回必ず摘発が来る。みんな捕まるのをわかってやってる」と語ると山田は「最近どんな俳優が行ってる？」とまさかの切り込み。Naokimanからは「一番切り込んだこと聞くじゃないですか！」とツッコミが。
最後に、今回のバスツアーを振り返った山田は、「新宿はまだまだ浄化が必要。まだまだ汚れてる」とコメントし、ディープな都市伝説スポットに改めて歌舞伎町の“闇”を実感するロケとなった。
番組後半では、“チャクラ診断”企画を実施。チャクラとは身体にエネルギーが出入りするスポットのこと。人体に存在するとされる“７つのチャクラ”を測定できるという機械「メタトロン」を使い、出演者たちのチャクラ状態を診断。
企画冒頭では、過去に別の機械でチャクラ診断を受けたことがあるという山田孝之が、「昔は第８チャクラまでだったんですけど、今は第11チャクラまで開いてる」と告白。一同から驚きの声が上がる中、診断士からは「第８チャクラが出るだけでも珍しい」「第８チャクラは人類全体と繋がっている場所」と説明が。さらに、「山田さんは執着がない」「役を終えたらすぐ手放して次へ行けるタイプ」と分析されると、山田は大きく頷きつつ、「今は念がすごいと思う。オーディションをやっていて１万4000人くらいがブワって来てるので」とコメントし、スタジオをざわつかせた。
そんな“第11チャクラ”を持つ山田に匹敵する人物を探すべく行われた今回の診断企画。第３位に、とろサーモン・久保田がランクインすると「感情・理性」といわれる第３チャクラが開いていないという結果に、診断士は「笑いが足りてない。人を笑わせることはしても、ご自身が笑ってない。自分を笑わすことはない」と分析し、久保田も「めちゃくちゃわかるわ！」と共感。続けて診断士が「笑っても愛想で笑ってるんだと思うんです」と語ると、久保田は「悲しすぎるでしょ！最近は、お風呂に入浴剤を２個入れた時に笑いました」と語り一同の笑いを誘う。
そして第１位に選ばれたのはハシヤスメ・アツコ。診断士からは、「悪いところがない」「完全体ですね」と絶賛の声が上がり、さらに「インスピレーションとか降りてこないですか？」と質問されると、ハシヤスメは「降りてきます！“ハシヤスメ”って名前も急に降りてきたんです」と自身のインスピレーション体験を告白。驚きの結果に一同騒然。
歌舞伎町の知られざる裏側から“チャクラ診断”まで、数々の都市伝説を深掘りした『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#３は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.