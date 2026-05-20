“ナイフ男”は犯行後暴れず身柄確保　中国上海の日本料理店切りつけ日本人2人けが　木原官房長官「日本人の安全確保を」

中国・上海市の日本料理店でナイフを持った男が日本人らを負傷させた事件で、男が犯行後は暴れることなく身柄を確保されていたことが分かりました。

叫び声が飛び交う現場。被害者とみられる男性が床に座り込んでいます。

上海市で19日、商業ビルに入る日本料理店に男が押し入り、果物ナイフで3人を切りつけました。

上海の日本総領事館などによりますと、うち2人は日本人の男性で1人は中国人の女性です。

2人の日本人の命に別条はないとしています。

現場に居合わせた日本人によると、警察が確保した中国人の男は、犯行後、さらに暴れることはなく、身体をさするなど落ち着きのない様子で、警察が駆けつけるまで座り込んでいたということです。

地元の警察当局は事件の動機について明らかにしていませんが、男には精神疾患の治療歴があるとしています。

一方、木原官房長官は記者会見で、中国政府に対し再発防止などを求めたと明らかにしました。

木原官房長官：

中国側に対し真相解明と明快な説明、容疑者への厳正な処罰、類似事件の再発防止、邦人の安全確保を申し入れました。

また、負傷者に対し必要な支援を行っていると説明しました。