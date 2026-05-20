元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（33）が19日（日本時間20日）、パドレス本拠、ペトコ・パークを訪れ、始球式に向けて意気込みを語った。

石川さんは「木下グループ」（本社・東京都新宿区）のスポーツアンバサダーを務めており、同社がパドレスとスポンサーシップ契約を結んでいる縁で始球式が実現。始球式に向けて「公園で何度か練習してきました」と笑みを見せた。

神宮、エスコンフィールドでの始球式に続いて、自身3度目の始球式だそうで「緊張はもちろんしてますけど、試合が見られる楽しみもすごく大きいので、今日はせっかくの機会なので、楽しんで投げたいです」と意気込んだ。

捕手役を務める松井裕樹とはあいさつをしたといい「まさか、メジャーで始球式をやらせてもらえるとは思っていなかったですし、日本人選手もすごく活躍されてて、これがリアルタイムでこうやって見れるのはラッキーなことだと思います」と感謝した。

メジャーの球場は「初めて」と言う。「やっぱり広いですね。雰囲気もこれがメジャーなんだって。よくテレビで見ますけど実際、雰囲気も感じることができてうれしいですし、打撃練習もこんなに近くで選手のを見れて感動してます」と目を輝かせた。