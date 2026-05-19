１９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）は、「ネオ北関東ＶＳ旧北関東」と題し、群馬県、栃木県、茨城県出身の有名人が集合。群馬県出身のタレント・中山秀征とお笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹が、芸能界の「群馬県人会」に起こった“事件”を明かした。

群馬出身の芸能人は仲が良く、「上州鶴の会」という群馬県人会があり、中山、宮下のほか井森美幸や、この日出演している女優の大友花恋らもメンバー。以前放送された「さんま御殿」で集まったことがきっかけでスタートし、宮下が幹事だという。

そんな会に「すごいことが起きまして」と宮下。「グループＬＩＮＥがあるんですけど、そこに最近、紫吹さんも入られたんですよ」と出演している元宝塚歌劇団トップスターの紫吹淳が加わったと話した。

「紫吹さんが入って、すごいことになったぞって。その翌日に、僕が番組で櫻井翔さんと共演させていただいて。その時に話しかけていただいて、『群馬出身なんんですよね？ 僕も前橋なんですよ』って」。前橋市生まれ（東京育ち）の櫻井と群馬の話題で盛り上がり、「鶴の会」があることを伝えると、櫻井が「ぜひぜひ」と、会に加入することなったという。

「紫吹さんが入った翌日に櫻井さんが入ったんですよ。騒然としたんですよグループＬＩＮＥが。さすがにメンバーが強すぎて、幹事辞めたいんですよ、荷が重くて」と明かし、「いい意味で、ヒデさん（中山）と井森さんは緊張しないんですよ」と宮下。

すると、中山が「篠原涼子ちゃんも群馬で、前に入れようかって話しになったたら、『緊張するからだめ』って反対されたんですよ。そしたら井森が怒ってね」と明かし、爆笑となった。