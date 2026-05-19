ドルトムントでプレイするドイツ代表FWカリム・アデイェミ（24）は今夏の去就が注目を集めている選手の一人だ。



2022年夏よりドルトムントでプレイする同選手は爆発的なスピードが持ち味のアタッカーで、今シーズンはここまで公式戦39試合に出場して10ゴール6アシストを記録している。常にスタメンという立ち位置ではないものの、チームの貴重な戦力としてアデイェミは躍動している。





そんな同選手の現行契約は2027年6月までと、今夏に残り1年を迎える。ドルトムントは契約延長を希望しているというが、交渉は停滞しており、アデイェミは途中出場も多くなってきた今、夏の移籍を希望し始めていると考えられている。そして、英『TEAMTALK』によると、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドがアデイェミの状況を注視している模様。もしチャンスが訪れた場合、獲得に動き可能性があるという。さらにリヴァプールも攻撃陣の刷新を計画するなかでドルトムントFWに注目しているようだ。またパリ・サンジェルマンもアデイェミの状況を見守っているというが、同選手自身がプレミアリーグへの移籍を希望しており、イングランドへの移籍が現実味を帯びてきているという。ドルトムントはフリーでの流出を避けるべく、今夏の売却に応じる姿勢だというが、 6000万〜7000万ユーロ（約111億〜129億円）のオファーが届けば移籍を容認するとのことだ。特にプレミアクラブから熱視線が届くアデイェミだが、今夏の去就はいかに。