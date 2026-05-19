MOONDROPは、オープンワールドアクションRPG「鳴潮(Wuthering Waves)」とコラボした、イヤカフ型イヤフォン「U.C.T.S.」を5月19日に発売する。価格は10,800円。Amazonや楽天市場に加え、アニメイト、e☆イヤホン、ビックカメラ、ヨドバシカメラでも販売する。

13mm径の超繊維ウッド振動板と、高解像度なマイクロリング型平面磁気ツイーターを同軸上に配置した同軸デュアルドライバー構成。

天然素材ならではの高ダンピング特性と大型リアチャンバー、高効率ロングストローク設計の融合により、「オープン環境でも非常に深い低音の沈み込みと、40kHzを超える高域までのシームレスなつながりを実現した」という。

22nmプロセス採用のカスタムSoC「MOONDROP TWS-01」を採用。コーデックはSBC、AAC、LC3に加え、最大192kHz/24bit対応のLHDC-V(第5世代)に対応。「マスター級の伝送品質で、音源のディテールを余すことなく再現する」とのこと。

内蔵チップには特許取得済みの低域強化アルゴリズムを搭載。従来の製品と比較して非線形歪みを大幅に低減し、自然で迫力ある低音を実現した。デンマーク製「B&K 5128」ヘッドトルソーシミュレーターを用いた精密なチューニング「VDSF FOR OWS」も活用している。

ゲーム設定に着想を得た回転式充電ケースを採用。ユーザーからのフィードバックを基に各部品のディテールを磨き上げ、滑らかでストレスのない操作感を実現したという。

RFエンジニアリングチームが新規設計したアンテナコンポーネントにより、イヤーカフ型イヤフォンの課題であった接続安定性を大幅に改善。

筐体は、鳴潮とのコラボのために、完全新規金型を開発。イヤフォン本体および充電ケースには、漂泊者をイメージしたテーマ配色を採用。さらに、漂泊者の衣装紋様や「音痕」パターン、特殊な文字デザインを細部にまで施した。

コラボレーションを記念した描き下ろしイラスト入りの特別パッケージに、ファン向けのアイテムも同梱。コラボイヤフォン専用ストラップ、コラボ限定レーザーチケット×2枚、コラボ限定缶バッジ×2枚を付属する。

イヤフォン操作をナビゲートするのは、ゲームの主人公である「漂泊者」。電源ON時の「準備はできたか？行こう。」や、戦闘を予感させるゲームモード切替時の「戦闘開始！」など、全8種の録り下ろしボイスを収録。MOONDROP専用アプリを通じて、男性・女性どちらのボイスにも切り替え可能。

AIノイズキャンセリング、マルチポイント接続、55ms低遅延ゲームモードなども備えている。充電時間は本体が約1.7時間、充電ケースが約2時間。再生時間は最大30.5時間(本体9時間+ケース21.5時間)。