その後にドル円は、１５８円台後半での推移となっている。ＮＹ時間に入って一旦１５８．６５円付近まで伸び悩んでいたものの底堅さを堅持している。



本日はイラン情勢を巡って情報が錯そうしており、朝方は、米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案していると伝わったことでドルは戻り売りに押されていた。交渉が最終合意に至るまでの間、制裁を停止することを米国側が受け入れたと伝わっている。



しかしその後に、イランから合意に向けた新提案が米側に提示されたが、ホワイトハウスは、イランの提案は実質的な内容ではないと見ているとの報道が伝わり、為替市場では再びドルが買い戻される展開となっている。



ドル円は本日で６日続伸しており、慎重ながらも上値追いが続いており、再度１６０円を試しそうな気配となっている。状況に変化はない。注目していた米中首脳会談も、特にサプライズはなく無難に通過した中で、市場は先週発表の強い米インフレ指標に注目。イラン情勢にも変化はなく、ホルムズ海峡の事実上の閉鎖は続いている。



原油相場も上昇が続く中、市場ではＦＲＢの年内利上げ期待が台頭。短期金融市場では、年末までのＦＲＢの利上げ確率を６２％まで織り込み、２７年３月までなら完全に織り込んでいる状況。



日本の財務省による介入警戒があるものの、ドル円は底堅い動きを続けている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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