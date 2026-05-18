INI、腰痛で欠席・田島将吾に愛あふれるメッセージ「11人の楽しい笑顔を見せたい」 MINIと声をそろえてエール「待ってるよ！」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、西洸人、藤牧京介、松田迅※田島将吾は腰痛のため欠席）が18日、都内で行われた8thシングル「PULSE」リリース記念イベント『PREMIUM AFTER PARTY Feel my PULSE』を開催。田島への愛あふれるイベントとなった。
【ライブ写真】一発で大成功！息を合わせて大繩を跳ぶINI
イベント冒頭、藤牧は「将吾まで声を届けましょう」と呼びかけ。MINI（ファンネーム）も大声援で応じた。
MCコーナーでは「殻をかぶったINIが見たい！」というリクエストに応えるため、MINIから寄せられたお悩み相談にメンバーが全力で肯定するメロいひと言を考える企画を行った。
MINIの相談のほか、最後には腰痛で休養中の田島から「僕も悩みがあります。切実な悩みなんですが、コンピューターを使っていると、フリーズして絶望することがあるんです。どう対処しますか？メロいひと言がほしいです」と肉声で相談が寄せられた。「君を絶望から救いだせるのは、僕自身だよ」と実演したのち、許を指名した。
許は「将吾、大丈夫！みんなそういうときあるから！コンピューターも直るし、あなたが戻ってくるまで俺たち全員待ってるからね！」とメッセージ。企画MCを行っていた藤牧は「将吾が戻ってきて、11人の楽しい笑顔を見せたいと思います」と伝えた。
また、リーダーの木村は「ドームツアーの発表などうれしいこともありましたが、現状に満足はせずにもっともっと上を目指して11人でそろって頑張っていきたいです」と気合十分。「将吾も戻ってくるまで頑張り続けたいと思います。将吾、待ってるね！」とメッセージを。最後は「将吾、待ってるよ！」とMINIと声を合わせた。
イベントは、8thシングル「PULSE」収録曲「DUM」「OURS」のステージで開幕。「MINIの願いを叶えよう！リクエストパーティー」を行った後、同シングルタイトル曲「All 4 U」をパフォーマンスした。
イベント冒頭、藤牧は「将吾まで声を届けましょう」と呼びかけ。MINI（ファンネーム）も大声援で応じた。
MCコーナーでは「殻をかぶったINIが見たい！」というリクエストに応えるため、MINIから寄せられたお悩み相談にメンバーが全力で肯定するメロいひと言を考える企画を行った。
MINIの相談のほか、最後には腰痛で休養中の田島から「僕も悩みがあります。切実な悩みなんですが、コンピューターを使っていると、フリーズして絶望することがあるんです。どう対処しますか？メロいひと言がほしいです」と肉声で相談が寄せられた。「君を絶望から救いだせるのは、僕自身だよ」と実演したのち、許を指名した。
許は「将吾、大丈夫！みんなそういうときあるから！コンピューターも直るし、あなたが戻ってくるまで俺たち全員待ってるからね！」とメッセージ。企画MCを行っていた藤牧は「将吾が戻ってきて、11人の楽しい笑顔を見せたいと思います」と伝えた。
また、リーダーの木村は「ドームツアーの発表などうれしいこともありましたが、現状に満足はせずにもっともっと上を目指して11人でそろって頑張っていきたいです」と気合十分。「将吾も戻ってくるまで頑張り続けたいと思います。将吾、待ってるね！」とメッセージを。最後は「将吾、待ってるよ！」とMINIと声を合わせた。
イベントは、8thシングル「PULSE」収録曲「DUM」「OURS」のステージで開幕。「MINIの願いを叶えよう！リクエストパーティー」を行った後、同シングルタイトル曲「All 4 U」をパフォーマンスした。