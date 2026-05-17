[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](沖縄県陸)

※18:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 1 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 14 鈴木順也

DF 22 神谷凱士

MF 8 堀内颯人

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 17 加藤悠馬

MF 23 曽田一騎

MF 39 庵原篤人

FW 9 浅川隼人

控え

GK 50 川島康暉

DF 35 千葉和彦

MF 7 茂木駿佑

MF 10 富所悠

MF 16 井堀二昭

MF 46 池田廉

FW 18 上野瑶介

FW 26 カル・ジェニングス

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 1 寺沢優太

DF 4 二階堂正哉

DF 34 鄭翔英

DF 42 金浦真樹

MF 7 小澤秀充

MF 15 木内達也

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 27 本保奏希

FW 10 三木直土

FW 24 星景虎

控え

GK 88 バーンズ・アントン

DF 55 大嶋春樹

DF 66 ムン・ミン

MF 2 藤田一途

MF 8 東條敦輝

MF 32 高柳郁弥

FW 9 篠田大輝

監督

林健太郎