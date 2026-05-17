琉球vs鳥取 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](沖縄県陸)
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 22 神谷凱士
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 23 曽田一騎
MF 39 庵原篤人
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 16 井堀二昭
MF 46 池田廉
FW 18 上野瑶介
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 1 寺沢優太
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 55 大嶋春樹
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
監督
林健太郎
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 22 神谷凱士
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 23 曽田一騎
MF 39 庵原篤人
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 46 池田廉
FW 18 上野瑶介
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 1 寺沢優太
DF 4 二階堂正哉
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 55 大嶋春樹
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
MF 32 高柳郁弥
FW 9 篠田大輝
監督
林健太郎