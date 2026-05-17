金属バット （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）が、NHKで冠番組を持つことが明らかになり、驚きの声が広がっている。

【画像】NHK大阪放送局が発表…金属バットの冠ラジオ番組

　NHK大阪放送局の公式Xは15日、「〇〇〇〇〇のNHK初冠ラジオが放送決定！地上波ではレアな“尖った音楽”#金属音楽 を発掘します！」とシルエットを披露。

　さらに同日、「#金属バットの#金属音楽　金属バットのNHK初冠ラジオ　地上波ではレアな“尖った音楽”＝“金属音楽”を発掘します！」と正式発表した。

　5月29日午後9時5分から放送予定。これに対して「NHK大丈夫なん？」と言った声も届くなど、期待が高まっている。

　金属バットは、16日夜にフジテレビ系で放送された『アサヒ ゴールドpresents　THE SECOND漫才トーナメント〜2026』で準優勝だった。