金属バット、“NHKで冠番組”発表に驚き広がる…番組内容が明らかに 『THE SECOND』では準優勝
お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）が、NHKで冠番組を持つことが明らかになり、驚きの声が広がっている。
【画像】NHK大阪放送局が発表…金属バットの冠ラジオ番組
NHK大阪放送局の公式Xは15日、「〇〇〇〇〇のNHK初冠ラジオが放送決定！地上波ではレアな“尖った音楽”#金属音楽 を発掘します！」とシルエットを披露。
さらに同日、「#金属バットの#金属音楽 金属バットのNHK初冠ラジオ 地上波ではレアな“尖った音楽”＝“金属音楽”を発掘します！」と正式発表した。
5月29日午後9時5分から放送予定。これに対して「NHK大丈夫なん？」と言った声も届くなど、期待が高まっている。
金属バットは、16日夜にフジテレビ系で放送された『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で準優勝だった。
【画像】NHK大阪放送局が発表…金属バットの冠ラジオ番組
NHK大阪放送局の公式Xは15日、「〇〇〇〇〇のNHK初冠ラジオが放送決定！地上波ではレアな“尖った音楽”#金属音楽 を発掘します！」とシルエットを披露。
さらに同日、「#金属バットの#金属音楽 金属バットのNHK初冠ラジオ 地上波ではレアな“尖った音楽”＝“金属音楽”を発掘します！」と正式発表した。
5月29日午後9時5分から放送予定。これに対して「NHK大丈夫なん？」と言った声も届くなど、期待が高まっている。
金属バットは、16日夜にフジテレビ系で放送された『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で準優勝だった。