16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と笘篠賢治氏が、巨人・平山功太の走塁について言及した。

平山は同日のDeNA戦、3−3の7回無死走者なしでセンター前安打で出塁すると、続く泉口友汰の初球空振りをするも、スタートを切っていた平山が二塁盗塁成功。

笘篠氏は「ヒットエンドランというのは、ランナーが走ってバッターが必ず打ってくれるのが条件。牽制でたとえばエンドランじゃないかと、ウエストされたりランナーは悟られちゃダメなんですよ。遅れることもあるんですよ、スタートが。平山選手のエンドランの時のスチールは盗塁と同じような良いスタートが切れている。準備がものすごくできていますよね」と評価。

平山は一死後、吉川尚輝のセンター前安打で三塁に進むと、ダルベックの高く弾んだピッチャーへのゴロで決勝のホームを踏んだ。

斎藤氏は「打った瞬間はピッチャーゴロだと思うんですよね。ランナーが躊躇しないで、しっかりホーム突入してきたのでセーフになったと思いますね。最近ジャイアンツは、足で掻き回すことが多くなってきているので、非常に良い点の取り方だなと思います」と話せば、笘篠氏は「一死一、三塁なので、もしかしたらゴロゴーだったかもしれません。ピッチャーゴロでしょう。油断していたらアウトになるんです。やるべきことをやっているからこそセーフになる。見事な走塁ですね」と絶賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』