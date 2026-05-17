◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝第２戦 サントリー ２―３（２５―１３、２３―２５、２２―２５、２５―２０、９ー１５）大阪ブルテオン（１６日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、日本代表の西田有志を擁するレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の大阪Ｂが１位で連覇を狙うサントリーをフルセットの激闘の末、３―２で破った。これで１勝１敗となり、頂上決戦は１７日の最終第３戦で決着することになった。

ＲＳでは主に週末にかけて２連戦を毎週開催し、計４４試合を戦った。頂点を決めるＣＳでは３戦のうち２戦先勝方式。両チームは準決勝を２連勝で勝ち抜いたが、中４日で１５日の決勝第１戦に入った。両者譲らない１勝１敗となり、タフな３連戦を戦うことに。サントリーのオリビエ・キャット監督は最終戦の勝負の“カギ”について「この競技の試合を３日連続することは非常に厳しくもあります。選手の健康にも気をつけないといけません」と率直に語った。

サントリーの得点源をになってきた２１８センチのオポジット、Ｄ・ムセルスキーは、４セットの第１戦でアタックの打数５０本でやや多め、フルセットにもつれた第２戦は、打数５１本でチーム最多３２得点を挙げた。第５セットは７―９の場面で珍しくスパイクが大幅に外れるミスを２連発。高橋藍主将も「自分たちが一緒に取れなかったポイント」と、試合全体を見て悔しがった。

対する大阪Ｂの大砲・西田有志は、第１戦は途中で交代する場面もあり、打数３３本、この日は３９本だった。西田も３連戦だけに「明日はコンディションを整えたい」と、ギアを上げても高い質を保つために状態を調整していくつもりだ。

今季限りで現役引退を表明している３７歳のムセルスキーにとって、第３戦はラストマッチ。大砲の短時間での回復力はもとより、最後は気迫か。それとも総力戦か。タフな３日目の戦いが、ＣＳ連覇を決める一戦となる。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。