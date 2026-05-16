“アイドル” がコンセプトで、日本一有名なコンセプトカフェの人気キャスト・絢瀬まよが初グラビア。

「今までSNSでも水着を公開していません。プライベートで水着を着たときに女友達から『エロすぎ』と言われて『無料で公開するのはもったいないな』と思ったからです（笑）。実際、そのときはナイトプールに行く予定だったのですが、事前に水着姿を披露したら止められて、結局行きませんでした。注目してほしいのは、細身なのにGカップあるバストですね。お尻はもっと大きくしたいです」

中学校2年生でロシア留学をするほどバレエに打ち込んだ。

「小学校1年生から高校1年生までクラシックバレエの教室に通っていました。ロシア留学は半年ほど。中学生のころは全国コンクールで銀賞を1回、銅賞を2回受賞できました。負けず嫌いだったからかな。今でも月2回ほどバレエをしています。

地元が海に近いので、帰るとサーフィンをします。弟はプロサーファーで、私も幼いころからやっていました。両親がサーフィンをやっていましたし、同級生も大半はやっていたので、私も含めてまわりはみんな日焼けしていましたね」

あやせまよ

8月23日生まれ 千葉県出身 T153・B80（G）W60H85 小学校1年生から高校1年生までクラシックバレエを習っており、ロシア留学や全国コンクールで銀賞、銅賞の受賞経験がある。2023〜2025年に東京でアイドル活動をしていた。その後、コンセプトカフェ「舞々悪魔」に人気キャストとして在籍している。そのほか最新情報は、公式X（@mayo_ayase_）、公式Instagram（@mayo_ayase_）にて

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