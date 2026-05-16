日本テレビ系人気アニメ「名探偵コナン」（土曜・午後６時）が１６日放送され、番組中で４月１８日に亡くなった毛利蘭役の声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さん（享年６１）が追悼された。 冒頭、コナン、蘭、毛利小五郎の３人が会話するシーンで画面下に「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました 心からご冥福をお祈り申し上げます」のテロップが流された。

山崎さんの死去は１５日、「名探偵コナン」の公式サイトなどで発表された。山崎さんは２月に病気療養のため、当面の間、活動休止するとしていた。

「名探偵コナン」のテレビシリーズは、１９９６年の放送開始から約３０年、毛利蘭を演じた山崎さん。活動休止の発表後、３月１４日放送分から岡村明美が代役を担当。公開中の映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」では、山崎さんが毛利蘭の声を務めている。

同サイトでは「声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。 『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧（ささ）げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます 」とつづっていた。