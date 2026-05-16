◇関西学生野球春季リーグ第7節1回戦 関学大4―1近大（2026年5月16日 GOSANDO南港野球場）

関西学生野球の春季リーグは16日に第7節1回戦が行われ、関学大が近大を4―1で制して先勝した。

プロ注目内野手の福谷宇楽（4年）は「1番・DH」で先発出場。1―0の2回1死二、三塁で右犠飛、4回2死無走者では中前打を放つなど今春初の1番起用に応えた。

「1番起用は考えないようにしていましたが、楽しかったですね。いい形で捉えた時の打球は飛ぶようになってきた。芯で捉えることにこだわっていきたいと思います」

2年秋に首位打者を獲得したプロ注目遊撃手。堅守が最大の持ち味ながら、今春は右肩痛の影響でDHでの出場が続いている。

練習ではノックでの送球を再開しており、患部は順調に回復中。秋季リーグでの遊撃復帰に向けて予定通りの段階を踏んでいる。

今秋にはプロ志望届を提出予定。「まだプロに行けるレベルではないので、秋までにしっかりと体をつくり直してアピールできるようにしたい。守備が売りでもあるので、秋は守備でチームの安心材料になりたい」とドラフト指名へアピールを期した。

◇福谷 宇楽（ふくたに・うた）2004年（平16）9月17日生まれ、兵庫県淡路市出身の21歳。小1から中田クラブで野球を始め、津名中では軟式野球部に所属。社（兵庫）では1年秋から背番号4でベンチ入りし、3年夏に背番号6で甲子園初出場。関学大では1年春からリーグ戦に出場し、2年秋には首位打者などで春秋連覇に貢献してMVP受賞。50メートル走6秒1、遠投105メートル。1メートル75、78キロ。右投げ右打ち。

▼関学大・飯田泰成（4年＝プロ注目左腕が10奪三振で8回1失点）4年生になるとドラフトに向けての結果も求めるようになり、（同学年投手に）負けられないという思いが自分を苦しめていた。今日は投げることを楽しめました。