「モデルさんより、モデル」「パリコレ」元人気女子バレー選手の私服姿に反響
元バレーボール女子日本代表の栗原恵が15日、自身のInstagramを更新し、全身ホワイトコーデを公開し、ファンから「モデルさんより、モデル」「美の極み」といった反響が寄せられた。
【写真】肩のラインが美しい！ 栗原恵のモデル顔負けの美スタイル
日本代表時代はプリンセスメグの愛称で親しまれた栗原。2019年に現役引退し、2024年9月にモデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚し、同年第1子が誕生している。
栗原は「日差しも強くなってきて、白がより映える季節になりましたね」とつづり、ワンショルダーのロンTに白いパンツというさわやかなコーデにサングラスをかけたショットを公開している。
モデル顔負けの栗原のスタイルには、コメント欄に「スタイルが良くカッコいい」「涼しげで素敵 サングラスはどちらのメーカーですか？」「カッコいいですね」「モデルさんより、モデル。美の極み」といった反響が寄せられている。
引用：「栗原恵」Instagram（@megumi_kurihara_official）
【写真】肩のラインが美しい！ 栗原恵のモデル顔負けの美スタイル
日本代表時代はプリンセスメグの愛称で親しまれた栗原。2019年に現役引退し、2024年9月にモデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚し、同年第1子が誕生している。
栗原は「日差しも強くなってきて、白がより映える季節になりましたね」とつづり、ワンショルダーのロンTに白いパンツというさわやかなコーデにサングラスをかけたショットを公開している。
モデル顔負けの栗原のスタイルには、コメント欄に「スタイルが良くカッコいい」「涼しげで素敵 サングラスはどちらのメーカーですか？」「カッコいいですね」「モデルさんより、モデル。美の極み」といった反響が寄せられている。
引用：「栗原恵」Instagram（@megumi_kurihara_official）