チュニジア代表、G大阪のイッサム・ジェバリの落選が話題となっている

北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表ともグループステージで対戦するチュニジア代表が、W杯メンバー26人を発表した。

イングランド1部バーンリーのMFハンニバル・メイブリらが選出された一方で、ガンバ大阪FWイッサム・ジェバリの落選が話題となっている。

サブリ・ラムシ監督が率いるチュニジアは、3大会連続7度目のW杯に向けて26人の招集メンバーを発表した。メイブリや、フランス1部パリ・サンジェルマンに所属する若手FWハリル・アヤリ、ドイツ1部フランクフルトMFエリス・スキリ、元ドイツ代表MFサミ・ケディラの実弟であるMFラニ・ケディラらが名を連ねている。

その一方で、ガンバ大阪で活躍するイッサム・ジェバリは選外に。またチュニジア代表歴代3位で通算101キャップを有するカタール1部アル・ガラファMFフェルジャニ・サッシは、1月のアフリカネイションズカップでキャプテンを務めていたにも関わらず、W杯は選外となり、自身にとって3大会連続となるW杯の出場は叶わないこととなった。

SNSでは「ジェバリおらんのかー」「ジェバリ外れたんかよー」「ジェバリ選外は悲しみが深い」「日本代表相手にジェバる姿を見たかった」「ジェバリがいないのかあ……あのキープ力はかなりの脅威だろうと思うけどな」「ジェバリダメだったんだ」「けっこう楽しみにしていたのになぁ」と、ジェバリの落選を嘆く声が多く寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）