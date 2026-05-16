実写版『クレヨンしんちゃん』 “風間くんママ”の再現度にネット驚き「解像度高い」「あまりにもトオルママだった」
コカ・コーラシステムは14日、「やかんの麦茶 from 爽健美茶」において、実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」シーズン2の第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇を公開した。
【写真】「あの謎すぎる髪型をこんな綺麗に…」“風間くんママ”役で登場した南野陽子
4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引っ越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”日常が描かれた。
今回公開された第2話では、25歳になった“風間くん”こと風間トオル役で俳優・野村康太（22）、風間くんの母・みね子役として南野陽子（58）が初登場。さらにラストでは、第3話へとつながる“意味深”な展開も描かれた。
ネットでは、みね子役の南野の“再現度”に注目が集まっており、「南野陽子が想像以上に風間君のママだった」「本当にすごい 一番似てる 成金マダムじゃなくてお金持ちらしい優しそうな性格なのも解像度高い」「風間くんママ役の南野陽子さん役作りが凄い。原作リスペクト感謝」「あまりにもトオルママだった!!!!!!!」「あの謎すぎる髪型をこんな綺麗に再現出来るのすごい」「ママさんのオホホ笑い上手すぎる」などの声が寄せられている。
同シリーズは2025年春にシーズン1が公開。主人公・野原しんのすけを高橋文哉、しんのすけの妹・ひまわりを畑芽育、母・みさえを麻生久美子、父・ひろしを原田泰造が演じている。
【写真】「あの謎すぎる髪型をこんな綺麗に…」“風間くんママ”役で登場した南野陽子
4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引っ越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”日常が描かれた。
ネットでは、みね子役の南野の“再現度”に注目が集まっており、「南野陽子が想像以上に風間君のママだった」「本当にすごい 一番似てる 成金マダムじゃなくてお金持ちらしい優しそうな性格なのも解像度高い」「風間くんママ役の南野陽子さん役作りが凄い。原作リスペクト感謝」「あまりにもトオルママだった!!!!!!!」「あの謎すぎる髪型をこんな綺麗に再現出来るのすごい」「ママさんのオホホ笑い上手すぎる」などの声が寄せられている。
同シリーズは2025年春にシーズン1が公開。主人公・野原しんのすけを高橋文哉、しんのすけの妹・ひまわりを畑芽育、母・みさえを麻生久美子、父・ひろしを原田泰造が演じている。