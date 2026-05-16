　16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円安の6万1930円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては520.71円高。出来高は1万908枚となっている。

　TOPIX先物期近は3875.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.53ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 61930　　　　　-110　　　 10908
日経225mini 　　　　　　 61940　　　　　 -95　　　220167
TOPIX先物 　　　　　　　3875.5　　　　　　-6　　　 13512
JPX日経400先物　　　　　 35230　　　　　 -30　　　　 481
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　+0　　　　 590
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース