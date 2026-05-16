日経225先物：16日2時＝110円安、6万1930円
16日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円安の6万1930円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万1409.29円に対しては520.71円高。出来高は1万908枚となっている。
TOPIX先物期近は3875.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61930 -110 10908
日経225mini 61940 -95 220167
TOPIX先物 3875.5 -6 13512
JPX日経400先物 35230 -30 481
グロース指数先物 783 +0 590
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3875.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.53ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 61930 -110 10908
日経225mini 61940 -95 220167
TOPIX先物 3875.5 -6 13512
JPX日経400先物 35230 -30 481
グロース指数先物 783 +0 590
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース