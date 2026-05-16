3月20日から4月20日に原宿で開催された体験型ポップアップイベント「GUNPLA POP-UP RUNNER'S GATE」が、会場をガンダムベース東京アネックスに移し、5月7日より開催中だ。また、ガンダムベース東京内でも併催している。

ガンダムベース東京内、「GUNPLA POP-UP RUNNER'S GATE」販売コーナー

このイベントでは、「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」の組み立てに必要なランナー4種類を各6色で販売。好みの色を選んで4種のランナーを購入して組み立てることで、カラフルなオリジナルカラーの「RX-78-2 ガンダム」が完成する。

クリアケースに収められたランナーが販売される。A1、A2、B1、B2の4種類で、全6色。1枚550円だ

ガンダムベース東京の販売コーナーには、各パーツ各色のパーツを取り付けたサンプルが展示され、そのパーツでどの部位が完成するのかわかるようになっている。また会場に設置されたQRコードからアクセスできる公式サイトでは、パーツと色を選ぶことで、組み立て後の姿が表示されるカラーシミュレーションのサービスも実施している。

A1ランナー。シールドの中心と手首、ビーム・ライフル

A2ランナー。胴体、顔の一部、腰のブロック、足先

B1ランナー。右腕、腰、右脚、ビーム・サーベル

B2ランナー。頭部、左腕、左脚、シールドの外周

「GUNPLA POP-UP RUNNER'S GATE」の対応ランナーは、ダイバーシティ東京プラザ2階のガンダムベース東京アネックスでも販売中。こちらはガンダムベース東京と違い、抽選入店などは行なっていないため、もしガンダムベース東京に入れない状況であれば、こちらで購入する手もあるだろう。

「RUNNER'S GATE COLOR SIMULATION」のページ。パーツの部位と色を選ぶと、そのパーツを使った完成画像を見られる。アドレスは現地でご確認を

ガンダムベース東京アネックスでは、専用の棚と完成見本を設置している

筆者も原宿での開催時に参加してガンプラを購入したが、シミュレーションで迷いながら作るのが実に楽しく、実際にその色のガンダムが完成するのが嬉しい。販売されるランナー6色には白がないので、パーツ構成が同じオリジナルのベストメカコレクションと組み合わせて作ってみるのも楽しそうだ。

ガンダムベース東京アネックスやガンダムベース東京での開催は5月22日までとなっている。まだの人はぜひお台場まで足を運んで、自分だけのガンダムを作り上げよう。

(C)創通・サンライズ