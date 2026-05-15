森三中・大島美幸とガンバレルーヤのよしこ、まひるからなる３人組音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が１５日、都内で２周年記念イベント「ＭｙＭ ２ｎｄ Ｄｅｂｕｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ」を行った。

デビュー曲「ＡＳＯＢＯＺＥ」や「君は１０００％」、「超ＮＡＭＡＩＫＩ」など１０曲を披露。３人らしい曲からクールな曲まで振り幅の大きさを見せ、会場を盛り上げた。

２年間の活動で、徐々に知名度もアップ。７月に「ＳＯＲＡＯＮ ｉｎ ＢＩＢＡＩ」（１２日）、８月には「ＬｕｃｋｙＦｅｓ’２６」（１０日）、「めざましライブ」（１３日）への出演も決定。Ｍｉｙｕｋｉは「皆様のおかげもあって、フェスに呼ばれました！」と笑顔で報告した。

「ＳＯＲＡＯＮ―」は北海道・美唄市で開催されることから、Ｙｏｓｈｉｋｏは「今、飛行機代が高くなっていますけども、格安航空をご利用いただいて、ぜひ来ていただきたい」と呼びかけ。Ｍｉｙｕｋｉも「アウェーということになるので、一人でも多くのＭｙＭのＡｎＭ（アンマー、ファンの総称）に来ていただいたら、本当に心強いです。下向いて歌っちゃうかもしれません」と笑わせた。