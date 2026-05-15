森三中・大島美幸（46）、ガンバレルーヤよしこ（35）まひる（32）のユニット「MyM」（マイムー）が15日、都内でデビュー2周年記念ライブを行った。

「君は1000％」「超NAMAIKI」などを披露し、Miyuki（大島）は「誰が疲れるの早いだ！」と開始早々詰めかけた観客にツッコみを入れた。「2周年ライブということで、2年前はヘラヘラして、何の覚悟もなく立っていました。でも2年たってこれでは駄目だなと。一切のライブに呼ばれなくなりました」と笑わせた。

ステージでは、夏フェスに出演することも発表。7月12日に北海道美唄市で、8月10日に茨城県ひたちなか市でのフェスに出演する。また「めざましライブにも出させていただきます」と追加で報告。「アウェーですので、ここにいる皆さんが来てくれたら心強いです」と伝えた。

持ち曲が少ないという自虐も交えつつ、全10曲をパフォーマンス。Miyukiは「本当にこんなにたくさんの皆さんに来ていただけると思いませんでした。ありがとうございます。またぜひ元気なお顔を見せてください」と呼びかけた。