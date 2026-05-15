日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。負傷を乗り越え、3大会連続のメンバー入りを果たしたMF遠藤航（リバプール＝33）が自身のインスタグラムを更新し、コメントを発表した。

遠藤は日本語と英語で「W杯メンバーに選出されたこと、キャプテンとしてこのチームを引っ張っていけることを非常にうれしく思います」と喜びをつづり、「まずは自分自身が引き続きしっかり良い準備をしてW杯に挑んでいきます」と意気込んだ。

そして「5月31日に国立でファンの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」と、壮行試合アイスランド戦への来場を呼び掛け、「日本がまだ見たことのない景色をみんなで見ましょう！！」と力強く締めくくった。

遠藤の状態について、森保監督は「手術をしてリハビリしている状態で、ボールも触りながら、試合に出られるコンディションまで来ている」と説明。「（親善試合など）準備期間においてプレーできる、コンディションを上げていけるとメディカルが確認をしてくれているし、復帰のプランも明確なものがあるので招集とさせてもらった」とした。

そのうえで「キャプテンとして常にチームを鼓舞、支え続けてくれてるチームの中心的な存在」であることを強調し、「プレーできるということの計算のうえですけど、精神的にもチームを支えてくれると期待しています」と語った。

遠藤は2月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷し、手術を受けた。4月に地元メディアに出演し、じん帯が完全に断裂していたことを告白していた。