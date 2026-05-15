2026年5月15日にスタートした中道改革連合のクラウドファンディングが、思わぬ好調ぶりを見せている。

「外国籍の人や宗教団体からの寄付」めぐり懸念も

2月に行われた衆院選で大敗し、多くの落選者を出した中道改革連合。これを受け、クラウドファンディングを行うことを発表していた。

小川淳也代表は14日、Xを通じてクラウドファンディングを告知。集まった資金については、「人々の暮らしを豊かにする土台づくりのために、大切に使わせていただきます」とし、「1000円からご参加いただけます。みなさまからの志を、心よりお待ちしております」としていた。

これまで自民党の「政治とカネ」疑惑を追及してきた立憲民主党。今回のクラウドファンディングの実施に際しては「外国籍の方、未成年の方、法人・団体からのご寄付は受け付けておりません」と注意喚起が行われているものの、ネット上では、「クラウドファンディングでは外国籍の人や宗教団体から寄付があっても確認が難しいのではないか」という指摘が上がっていた。

泉健太氏「午前中だけで500名以上の皆様からのご寄付が」

賛否の声が上がっていたクラウドファンディングだが、スタートから約3時間半で1000万円を突破。14時30分の時点で、サポーターは1273人、支援総額は目標金額の1000万円をゆうに超える1372万3010円となっている。

泉健太氏は15日正午過ぎ、Xを更新し「中道クラファン 本日10時〜スタート。午前中だけで500名以上の皆様からのご寄付が寄せられました！ 皆様に感謝です」と感謝をつづった。

13時半過ぎには、「感謝！ 中道クラファン開始から、3時間半で1000万円を上回るお力をいただいております」と報告。

「皆様との『絆』を築くクラファンです。ぜひ更にご支援を」と呼びかけた。

同党の広報委員長を務める伊佐進一衆院議員は、「始まって、わずか3時間。目標の1,000万円超えました！！！！」と驚きをつづった。

「みなさん、真心からのご支援、本当に有難うございます 大切に使わせていただきます」と感謝をつづり、「すごい勢いです。もちろん、目標を超えても、クラファンは続きます」とした。

有田芳生衆院議員も「はじまって数時間。すごい勢いでご支援いただいています。よろしくお願いします」とした。

SNSでは、「中道のクラファン、今日始めたばかりなのにもう目標金額達成してて激アツすぎる」「すごいすごい！ 当日3時間強で当初の目標達成した！ 次の目標に向かってる！」など、盛り上がる支持者からの声が上がっている。

国民民主は8700万円超、参政党は1億5000万超

なお、これまでも複数の政党がクラウドファンディングによる資金調達を行っている。

国民民主党は、衆院選に向けて26年1月17日から2月15日まで募集していた「衆院選に100人の候補者を擁立し、もっと政策を実現するための1億プロジェクト！」とのクラウドファンディングで、サポーター4572人・支援総額8708万5000円を達成。

参政党は26年1月21日から2月8日まで公開していた「今こそ日本のターニングポイント！ 参政党の大勝で日本の未来を変える」とのクラウドファンディングで、サポーター8451人・支援総額1億5879万7000円となっていた。