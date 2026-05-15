【W杯代表発表】最年長39歳・長友佑都が最小兵 最年少20歳・後藤啓介が最長身 身長差は21センチ
日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。
26人の開幕日の平均年齢は27・19歳。歴代4番目の若さとなった。今大会最年長はDF長友佑都（FC東京＝39）、最年少はFW後藤啓介（シントトロイデン＝20）。この日からW杯開幕の6月11日までにFW後藤啓介、MF久保建英、DF瀬古歩夢の3人が誕生日を迎える。
また、26人の平均身長は1メートル81・35。史上初めて1メートル80を突破する高身長の顔ぶれとなった。今回のメンバーで最長身は後藤啓介（シントトロイデン＝20）の1メートル91、最小兵は長友佑都（FC東京＝39）の1メートル70となった。
＜北中米W杯日本代表＞（年齢は15日時点、数字は身長＝センチ表記）
【GK】
早川 友基（鹿島＝27）187
大迫 敬介（広島＝26）188
鈴木 彩艶（パルマ＝23）190
【DF】
長友 佑都（FC東京＝39）170
谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）185
渡辺 剛（フェイエノールト＝29）184
板倉 滉（アヤックス＝29）188
伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）188
冨安 健洋（アヤックス＝27）187
菅原 由勢（ブレーメン＝25）179
瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）186
鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）180
【MF/FW】
伊東 純也（ゲンク＝33）177
遠藤 航（リバプール＝33）178
鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）180
前田 大然（セルティック＝28）173
小川 航基（NECナイメヘン＝28）186
田中 碧（リーズ＝27）180
上田 綺世（フェイエノールト＝27）182
堂安 律（Eフランクフルト＝27）172
佐野 海舟（マインツ＝25）176
中村 敬斗（Sランス＝25）180
鈴木 唯人（フライブルク＝24）175
久保 建英（Rソシエダード＝24）173
塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）180
後藤 啓介（シントトロイデン＝20）191
今回の北中米大会で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）の初戦でオランダに挑む。
＜98年フランス大会＞平均身長は177.59（所属は当時）
GK小島伸幸（平塚）187
GK楢崎正剛（横浜F）185
DF井原正巳（横浜M）182
FW呂比須ワグナー（平塚）182
DF斉藤俊秀（清水）182
GK川口能活（横浜M）181
DF小村徳男（横浜M）180
MF平野孝（名古屋）180
DF秋田豊（鹿島）179
FW城彰二（横浜M）179
FW中山雅史（磐田）178
DF服部年宏（磐田）178
MF山口素弘（横浜F）177
MF名波浩（磐田）177
DF相馬直樹（鹿島）175
MF中田英寿（平塚）175
MF小野伸二（浦和）175
FW岡野雅行（浦和）175
DF中西永輔（市原）174
DF名良橋晃（鹿島）170
MF伊東輝悦（清水）168
MF森島寛晃（C大阪）168
＜02年日韓大会＞平均身長は178.65
GK曽ヶ端準（鹿島）186
GK楢崎正剛（名古屋）185
DF松田直樹（横浜）183
FW鈴木隆行（鹿島）182
DF中田浩二（鹿島）182
MF稲本潤一（アーセナル）181
MF福西崇史（磐田）181
MF市川大祐（清水）181
DF秋田豊（鹿島）180
DF森岡隆三（清水）180
FW西沢明訓（C大阪）180
GK川口能活（ポーツマス）179
DF服部年宏（磐田）178
FW中山雅史（磐田）178
MF三都主アレサンドロ（清水）178
MF戸田和幸（清水）178
FW柳沢敦（鹿島）177
DF宮本恒靖（G大阪）176
MF中田英寿（パルマ）175
MF小野伸二（フェイエノールト）175
MF小笠原満男（鹿島）173
MF明神智和（柏）173
MF森島寛晃（C大阪）168
＜06年ドイツ大会＞平均身長は178.74
DF中沢佑二（横浜）187
GK楢崎正剛（名古屋）185
FW巻誠一郎（千葉）184
GK土肥洋一（FC東京）184
DF中田浩二（バーゼル）182
DF茂庭照幸（FC東京）181
MF福西崇史（磐田）181
MF稲本潤一（ウェストブロミッジ）181
FW高原直泰（ハンブルガーSV）180
GK川口能活（磐田）179
DF坪井慶介（浦和）179
MF遠藤保仁（G大阪）178
MF中村俊輔（セルティック）178
DF三都主アレサンドロ（浦和）178
DF宮本恒靖（G大阪）176
MF中田英寿（ボルトン）175
MF小野伸二（浦和）175
FW柳沢敦（鹿島）177
DF加地亮（G大阪）177
FW大黒将志（グルノーブル）177
MF小笠原満男（鹿島）173
FW玉田圭司（名古屋）173
DF駒野友一（広島）171
＜10年南アフリカ大会＞平均身長は178.78
GK楢崎正剛（名古屋）187
DF岩政大樹（鹿島）187
DF中沢佑二（横浜）187
DF田中マルクス闘莉王（名古屋）185
FW矢野貴章（新潟）185
GK川島永嗣（川崎F）185
MF本田圭佑（CSKAモスクワ）182
MF稲本潤一（川崎F）181
FW森本貴幸（カターニャ）180
GK川口能活（磐田）180
MF遠藤保仁（G大阪）178
MF中村俊輔（横浜）178
DF今野泰幸（FC東京）178
MF阿部勇樹（浦和）177
MF長谷部誠（ウォルフスブルク）177
DF内田篤人（鹿島）176
MF松井大輔（グルノーブル）175
MF中村憲剛（川崎F）175
FW岡崎慎司（清水）174
FW玉田圭司（名古屋）173
DF駒野友一（磐田）172
DF長友佑都（FC東京）170
FW大久保嘉人（神戸）170
＜14年ブラジル大会＞平均身長は177.87
DF吉田麻也（サウサンプトン）189
GK権田修一（FC東京）187
GK川島永嗣（Sリエージュ）185
DF酒井宏樹（ハノーバー）185
DF森重真人（FC東京）183
GK西川周作（浦和）183
FW本田圭佑（ACミラン）182
FW大迫勇也（ケルン）182
DF伊野波雅彦（磐田）179
MF遠藤保仁（G大阪）178
DF今野泰幸（G大阪）178
FW柿谷曜一朗（C大阪）177
MF長谷部誠（Eフランクフルト）177
DF内田篤人（シャルケ）176
DF酒井高徳（シュツットガルト）176
MF山口蛍（C大阪）173
FW清武弘嗣（ニュルンベルク）172
FW香川真司（マンチェスターU）172
FW岡崎慎司（マインツ）174
MF青山敏弘（広島）174
DF長友佑都（インテル・ミラノ）170
FW大久保嘉人（川崎F）170
FW斎藤学（横浜）169
＜18年ロシア大会＞平均身長は178.83
DF吉田麻也（サウサンプトン）189
DF植田直通（鹿島）186
GK川島永嗣（メス）185
GK中村航輔（柏）185
GK東口順昭（G大阪）184
DF酒井宏樹（マルセイユ）183
DF昌子源（鹿島）182
MF本田圭佑（パチューカ）182
FW大迫勇也（ブレーメン）182
DF槙野智章（浦和）182
MF宇佐美貴史（デュッセルドルフ）180
MF長谷部誠（Eフランクフルト）180
DF遠藤航（浦和）178
FW武藤嘉紀（マインツ）178
MF原口元気（デュッセルドルフ）177
DF酒井高徳（ハンブルガーSV）176
MF柴崎岳（ヘタフェ）175
MF香川真司（ドルトムント）175
FW岡崎慎司（レスター）174
MF山口蛍（C大阪）173
DF長友佑都（ガラタサライ）170
MF乾貴士（エイバル）169
MF大島僚太（川崎F）168
＜22年カタール大会＞平均身長は179.81
GKシュミット・ダニエル（シントトロイデン）197
DF吉田麻也（シャルケ）189
GK権田修一（清水）187
DF冨安健洋（アーセナル）187
DF板倉滉（ボルシアMG）186
DF伊藤洋輝（シュツットガルト）186
GK川島永嗣（ストラスブール）185
DF酒井宏樹（浦和）185
FW町野修斗（湘南）185
DF谷口彰悟（川崎F）183
FW上田綺世（セルクル・ブリュージュ）182
MF鎌田大地（Eフランクフルト）180
MF田中碧（デュッセルドルフ）180
DF山根視来（川崎F）178
MF遠藤航（シュツットガルト）178
MF三笘薫（ブライトン）178
MF守田英正（スポルティング）177
MF伊東純也（Sランス）176
MF柴崎岳（レガネス）175
MF南野拓実（モナコ）174
FW浅野拓磨（ボーフム）173
FW前田大然（セルティック）173
MF久保建英（Rソシエダード）173
FW堂安律（フライブルク）172
DF長友佑都（FC東京）170
MF相馬勇紀（名古屋）166