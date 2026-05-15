日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。

26人の開幕日の平均年齢は27・19歳。歴代4番目の若さとなった。今大会最年長はDF長友佑都（FC東京＝39）、最年少はFW後藤啓介（シントトロイデン＝20）。この日からW杯開幕の6月11日までにFW後藤啓介、MF久保建英、DF瀬古歩夢の3人が誕生日を迎える。

また、26人の平均身長は1メートル81・35。史上初めて1メートル80を突破する高身長の顔ぶれとなった。今回のメンバーで最長身は後藤啓介（シントトロイデン＝20）の1メートル91、最小兵は長友佑都（FC東京＝39）の1メートル70となった。

＜北中米W杯日本代表＞（年齢は15日時点、数字は身長＝センチ表記）

【GK】

早川 友基（鹿島＝27）187

大迫 敬介（広島＝26）188

鈴木 彩艶（パルマ＝23）190

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）170

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）185

渡辺 剛（フェイエノールト＝29）184

板倉 滉（アヤックス＝29）188

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）188

冨安 健洋（アヤックス＝27）187

菅原 由勢（ブレーメン＝25）179

瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）186

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）180

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）177

遠藤 航（リバプール＝33）178

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）180

前田 大然（セルティック＝28）173

小川 航基（NECナイメヘン＝28）186

田中 碧（リーズ＝27）180

上田 綺世（フェイエノールト＝27）182

堂安 律（Eフランクフルト＝27）172

佐野 海舟（マインツ＝25）176

中村 敬斗（Sランス＝25）180

鈴木 唯人（フライブルク＝24）175

久保 建英（Rソシエダード＝24）173

塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）180

後藤 啓介（シントトロイデン＝20）191

今回の北中米大会で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）の初戦でオランダに挑む。

＜98年フランス大会＞平均身長は177.59（所属は当時）

GK小島伸幸（平塚）187

GK楢崎正剛（横浜F）185

DF井原正巳（横浜M）182

FW呂比須ワグナー（平塚）182

DF斉藤俊秀（清水）182

GK川口能活（横浜M）181

DF小村徳男（横浜M）180

MF平野孝（名古屋）180

DF秋田豊（鹿島）179

FW城彰二（横浜M）179

FW中山雅史（磐田）178

DF服部年宏（磐田）178

MF山口素弘（横浜F）177

MF名波浩（磐田）177

DF相馬直樹（鹿島）175

MF中田英寿（平塚）175

MF小野伸二（浦和）175

FW岡野雅行（浦和）175

DF中西永輔（市原）174

DF名良橋晃（鹿島）170

MF伊東輝悦（清水）168

MF森島寛晃（C大阪）168

＜02年日韓大会＞平均身長は178.65

GK曽ヶ端準（鹿島）186

GK楢崎正剛（名古屋）185

DF松田直樹（横浜）183

FW鈴木隆行（鹿島）182

DF中田浩二（鹿島）182

MF稲本潤一（アーセナル）181

MF福西崇史（磐田）181

MF市川大祐（清水）181

DF秋田豊（鹿島）180

DF森岡隆三（清水）180

FW西沢明訓（C大阪）180

GK川口能活（ポーツマス）179

DF服部年宏（磐田）178

FW中山雅史（磐田）178

MF三都主アレサンドロ（清水）178

MF戸田和幸（清水）178

FW柳沢敦（鹿島）177

DF宮本恒靖（G大阪）176

MF中田英寿（パルマ）175

MF小野伸二（フェイエノールト）175

MF小笠原満男（鹿島）173

MF明神智和（柏）173

MF森島寛晃（C大阪）168

＜06年ドイツ大会＞平均身長は178.74

DF中沢佑二（横浜）187

GK楢崎正剛（名古屋）185

FW巻誠一郎（千葉）184

GK土肥洋一（FC東京）184

DF中田浩二（バーゼル）182

DF茂庭照幸（FC東京）181

MF福西崇史（磐田）181

MF稲本潤一（ウェストブロミッジ）181

FW高原直泰（ハンブルガーSV）180

GK川口能活（磐田）179

DF坪井慶介（浦和）179

MF遠藤保仁（G大阪）178

MF中村俊輔（セルティック）178

DF三都主アレサンドロ（浦和）178

DF宮本恒靖（G大阪）176

MF中田英寿（ボルトン）175

MF小野伸二（浦和）175

FW柳沢敦（鹿島）177

DF加地亮（G大阪）177

FW大黒将志（グルノーブル）177

MF小笠原満男（鹿島）173

FW玉田圭司（名古屋）173

DF駒野友一（広島）171

＜10年南アフリカ大会＞平均身長は178.78

GK楢崎正剛（名古屋）187

DF岩政大樹（鹿島）187

DF中沢佑二（横浜）187

DF田中マルクス闘莉王（名古屋）185

FW矢野貴章（新潟）185

GK川島永嗣（川崎F）185

MF本田圭佑（CSKAモスクワ）182

MF稲本潤一（川崎F）181

FW森本貴幸（カターニャ）180

GK川口能活（磐田）180

MF遠藤保仁（G大阪）178

MF中村俊輔（横浜）178

DF今野泰幸（FC東京）178

MF阿部勇樹（浦和）177

MF長谷部誠（ウォルフスブルク）177

DF内田篤人（鹿島）176

MF松井大輔（グルノーブル）175

MF中村憲剛（川崎F）175

FW岡崎慎司（清水）174

FW玉田圭司（名古屋）173

DF駒野友一（磐田）172

DF長友佑都（FC東京）170

FW大久保嘉人（神戸）170

＜14年ブラジル大会＞平均身長は177.87

DF吉田麻也（サウサンプトン）189

GK権田修一（FC東京）187

GK川島永嗣（Sリエージュ）185

DF酒井宏樹（ハノーバー）185

DF森重真人（FC東京）183

GK西川周作（浦和）183

FW本田圭佑（ACミラン）182

FW大迫勇也（ケルン）182

DF伊野波雅彦（磐田）179

MF遠藤保仁（G大阪）178

DF今野泰幸（G大阪）178

FW柿谷曜一朗（C大阪）177

MF長谷部誠（Eフランクフルト）177

DF内田篤人（シャルケ）176

DF酒井高徳（シュツットガルト）176

MF山口蛍（C大阪）173

FW清武弘嗣（ニュルンベルク）172

FW香川真司（マンチェスターU）172

FW岡崎慎司（マインツ）174

MF青山敏弘（広島）174

DF長友佑都（インテル・ミラノ）170

FW大久保嘉人（川崎F）170

FW斎藤学（横浜）169

＜18年ロシア大会＞平均身長は178.83

DF吉田麻也（サウサンプトン）189

DF植田直通（鹿島）186

GK川島永嗣（メス）185

GK中村航輔（柏）185

GK東口順昭（G大阪）184

DF酒井宏樹（マルセイユ）183

DF昌子源（鹿島）182

MF本田圭佑（パチューカ）182

FW大迫勇也（ブレーメン）182

DF槙野智章（浦和）182

MF宇佐美貴史（デュッセルドルフ）180

MF長谷部誠（Eフランクフルト）180

DF遠藤航（浦和）178

FW武藤嘉紀（マインツ）178

MF原口元気（デュッセルドルフ）177

DF酒井高徳（ハンブルガーSV）176

MF柴崎岳（ヘタフェ）175

MF香川真司（ドルトムント）175

FW岡崎慎司（レスター）174

MF山口蛍（C大阪）173

DF長友佑都（ガラタサライ）170

MF乾貴士（エイバル）169

MF大島僚太（川崎F）168

＜22年カタール大会＞平均身長は179.81

GKシュミット・ダニエル（シントトロイデン）197

DF吉田麻也（シャルケ）189

GK権田修一（清水）187

DF冨安健洋（アーセナル）187

DF板倉滉（ボルシアMG）186

DF伊藤洋輝（シュツットガルト）186

GK川島永嗣（ストラスブール）185

DF酒井宏樹（浦和）185

FW町野修斗（湘南）185

DF谷口彰悟（川崎F）183

FW上田綺世（セルクル・ブリュージュ）182

MF鎌田大地（Eフランクフルト）180

MF田中碧（デュッセルドルフ）180

DF山根視来（川崎F）178

MF遠藤航（シュツットガルト）178

MF三笘薫（ブライトン）178

MF守田英正（スポルティング）177

MF伊東純也（Sランス）176

MF柴崎岳（レガネス）175

MF南野拓実（モナコ）174

FW浅野拓磨（ボーフム）173

FW前田大然（セルティック）173

MF久保建英（Rソシエダード）173

FW堂安律（フライブルク）172

DF長友佑都（FC東京）170

MF相馬勇紀（名古屋）166