『トップガン』公開40周年を記念した『トップガン 40th Anniversary』より、特別映像と1作目の場面写真が届けられた。『トップガン』『トップガン マーヴェリック』の2作を劇場で上映する本企画は、2026年5月13日（水）から9日間限定で実施されており、すでに全国で上映が始まっている。

今回公開された特別映像の中心にあるのは、『トップガン』を象徴する音楽のひとつ“トップガン・アンセム”だ。映画音楽を手がけたハロルド・フォルターメイヤーによるこの楽曲について、トム・クルーズは「このアンセムは、スタッフみんなに送られた。早めにね。撮影が始まってすぐだった。みんな心を動かされたよ」と振り返る。その後、トム自身が思わずメロディを口ずさむ姿も収められている。

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あわせて公開されたのは、1986年の1作目『トップガン』の場面写真だ。若きパイロット候補生たちがぶつかり合うシーン、マーヴェリックを演じるトム・クルーズの姿、そしてアイスマン役ヴァル・キルマー、グース役アンソニー・エドワーズらの写真が並ぶ。グースの息子ルースターの幼い姿も含まれており、2作目『トップガン マーヴェリック』まで踏まえて見返すと、シリーズの時間の積み重なりがあらためて見えてくる。

©2026 PARAMOUNT PICTURES. ©2026 PARAMOUNT PICTURES. ©2026 PARAMOUNT PICTURES. ©2026 PARAMOUNT PICTURES. ©2026 PARAMOUNT PICTURES. ©2026 PARAMOUNT PICTURES. ©2026 PARAMOUNT PICTURES.

『トップガン 40th Anniversary』は、IMAX®、Dolby Cinema®を含むラージフォーマット上映も実施中。『トップガン』は本邦初となるIMAX上映が行われ、『トップガン マーヴェリック』は4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA 4DXでも上映されている。

さらに、本編上映前にはトム・クルーズ主演最新作『DIGGER／ディガー』の劇場限定映像も上映されている。トムの45年にわたるキャリアを振り返る特別映像と、『DIGGER／ディガー』の最新カットを組み合わせた約3分間の映像で、一部劇場を除き上映される。

『トップガン 40th Anniversary』は9日間限定で上映中。