日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。メンバー26人のうち海外クラブ所属が23人で、Jリーグ所属の国内組はDF長友佑都（FC東京＝39）、GK早川友基（鹿島＝27）、GK大迫敬介（広島＝26）のみと歴代最少の3人となった。

今回の北中米大会で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。

＜日本代表の北中米大会メンバー＞

【GK】

早川 友基（鹿島＝27）

大迫 敬介（広島＝26）

鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

菅原 由勢（ブレーメン＝25）

瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

佐野 海舟（マインツ＝25）

中村 敬斗（Sランス＝25）

鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤 啓介（シントトロイデン＝20）

＜98年フランス大会＞国内組は22人中22人

GK小島伸幸（平塚＝32）

GK川口能活（横浜M＝22）

GK楢崎正剛（横浜F＝22）

DF井原正巳（横浜M＝30）

DF小村徳男（横浜M＝28）

DF秋田豊（鹿島＝27）

DF名良橋晃（鹿島＝26）

DF相馬直樹（鹿島＝26）

DF斉藤俊秀（清水＝25）

DF服部年宏（磐田＝24）

DF中西永輔（市原＝24）

MF山口素弘（横浜F＝29）

MF森島寛晃（C大阪＝26）

MF名波浩（磐田＝25）

MF伊東輝悦（清水＝23）

MF平野孝（名古屋＝23）

MF中田英寿（平塚＝21）

MF小野伸二（浦和＝18）

FW中山雅史（磐田＝30）

FW呂比須ワグナー（平塚＝29）

FW岡野雅行（浦和＝25）

FW城彰二（横浜M＝22）

＜02年日韓大会＞国内組は23人中19人

GK川口能活（ポーツマス＝26）

GK楢崎正剛（名古屋＝26）

GK曽ケ端準（鹿島＝22）

DF秋田豊（鹿島＝31）

DF服部年宏（磐田＝28）

DF森岡隆三（清水＝26）

DF宮本恒靖（G大阪＝25）

DF松田直樹（横浜＝25）

DF中田浩二（鹿島＝22）

MF森島寛晃（C大阪＝30）

MF福西崇史（磐田＝25）

MF中田英寿（パルマ＝25）

MF三都主アレサンドロ（清水＝24）

MF明神智和（柏＝24）

MF戸田和幸（清水＝24）

MF小笠原満男（鹿島＝23）

MF稲本潤一（アーセナル＝22）

MF小野伸二（フェイエノールト＝22）

MF市川大祐（清水＝22）

FW中山雅史（磐田＝34）

FW西沢明訓（C大阪＝25）

FW鈴木隆行（鹿島＝25）

FW柳沢敦（鹿島＝25）

＜06年ドイツ大会＞国内組は23人中17人

GK土肥洋一（FC東京＝32）

GK楢崎正剛（名古屋＝30）

GK川口能活（磐田＝30）

DF宮本恒靖（G大阪＝29）

DF三都主アレサンドロ（浦和＝28）

DF中沢佑二（横浜＝28）

DF中田浩二（バーゼル＝26）

DF坪井慶介（浦和＝26）

DF加地亮（G大阪＝26）

DF茂庭照幸（FC東京＝24）

DF駒野友一（広島＝24）

MF中田英寿（ボルトン＝29）

MF福西崇史（磐田＝29）

MF中村俊輔（セルティック＝27）

MF小笠原満男（鹿島＝27）

MF遠藤保仁（G大阪＝26）

MF稲本潤一（ウェストブロミッジ＝26）

MF小野伸二（浦和＝26）

FW柳沢敦（鹿島＝29）

FW高原直泰（ハンブルガーSV＝27）

FW大黒将志（グルノーブル＝26）

FW玉田圭司（名古屋＝26）

FW巻誠一郎（千葉＝25）

＜10年南アフリカ大会＞国内組は23人中19人

GK楢崎正剛（名古屋＝34）

GK川口能活（磐田＝34）

GK川島永嗣（川崎F＝27）

DF中沢佑二（横浜＝32）

DF田中マルクス闘莉王（名古屋＝29）

DF駒野友一（磐田＝28）

DF岩政大樹（鹿島＝28）

DF今野泰幸（FC東京＝27）

DF長友佑都（FC東京＝23）

DF内田篤人（鹿島＝22）

MF中村俊輔（横浜＝31）

MF遠藤保仁（G大阪＝30）

MF稲本潤一（川崎F＝30）

MF中村憲剛（川崎F＝29）

MF松井大輔（グルノーブル＝29）

MF阿部勇樹（浦和＝28）

MF長谷部誠（ウォルフスブルク＝26）

MF本田圭佑（CSKAモスクワ＝23）

FW玉田圭司（名古屋＝30）

FW大久保嘉人（神戸＝28）

FW矢野貴章（新潟＝26）

FW岡崎慎司（清水＝24）

FW森本貴幸（カターニャ＝22）

＜14年ブラジル大会＞国内組は23人中11人

GK川島永嗣（Sリエージュ＝31）

GK西川周作（浦和＝27）

GK権田修一（FC東京＝25）

DF今野泰幸（G大阪＝31）

DF伊野波雅彦（磐田＝28）

DF長友佑都（インテル・ミラノ＝27）

DF森重真人（FC東京＝27）

DF内田篤人（シャルケ＝26）

DF吉田麻也（サウサンプトン＝25）

DF酒井宏樹（ハノーバー＝24）

DF酒井高徳（シュツットガルト＝23）

MF遠藤保仁（G大阪＝34）

MF長谷部誠（Eフランクフルト＝30）

MF青山敏弘（広島＝28）

MF山口蛍（C大阪＝23）

FW大久保嘉人（川崎F＝32）

FW岡崎慎司（マインツ＝28）

FW本田圭佑（ACミラン＝27）

FW香川真司（マンチェスターU＝25）

FW清武弘嗣（ニュルンベルク＝24）

FW柿谷曜一朗（C大阪＝24）

FW大迫勇也（ケルン＝24）

FW斎藤学（横浜＝24）

＜18年ロシア大会＞国内組は23人中8人

GK川島永嗣（メス＝35）

GK東口順昭（G大阪＝32）

GK中村航輔（柏＝23）

DF長友佑都（ガラタサライ＝31）

DF槙野智章（浦和＝31）

DF吉田麻也（サウサンプトン＝29）

DF酒井宏樹（マルセイユ＝28）

DF酒井高徳（ハンブルガーSV＝27）

DF昌子源（鹿島＝25）

DF遠藤航（浦和＝25）

DF植田直通（鹿島＝23）

MF長谷部誠（Eフランクフルト＝34）

MF本田圭佑（パチューカ＝32）

MF乾貴士（エイバル＝30）

MF香川真司（ドルトムント＝29）

MF原口元気（デュッセルドルフ＝27）

MF山口蛍（C大阪＝27）

MF柴崎岳（ヘタフェ＝26）

MF宇佐美貴史（デュッセルドルフ＝26）

MF大島僚太（川崎F＝25）

FW岡崎慎司（レスター＝32）

FW大迫勇也（ブレーメン＝28）

FW武藤嘉紀（マインツ＝25）

＜22年カタール大会＞国内組は26人中7人

GK川島永嗣（ストラスブール＝39）

GK権田修一（清水＝33）

GKシュミット・ダニエル（シントトロイデン＝30）

DF長友佑都（FC東京＝36）

DF吉田麻也（シャルケ＝34）

DF酒井宏樹（浦和＝32）

DF谷口彰悟（川崎F＝31）

DF山根視来（川崎F＝28）

DF板倉滉（ボルシアMG＝25）

DF冨安健洋（アーセナル＝23）

DF伊藤洋輝（シュツットガルト＝23）

MF柴崎岳（レガネス＝30）

MF遠藤航（シュツットガルト＝29）

MF伊東純也（Sランス＝29）

MF南野拓実（モナコ＝27）

MF守田英正（スポルティング＝27）

MF鎌田大地（Eフランクフルト＝26）

MF三笘薫（ブライトン＝25）

MF相馬勇紀（名古屋＝25）

MF田中碧（デュッセルドルフ＝24）

MF久保建英（Rソシエダード＝21）

FW浅野拓磨（ボーフム＝28）

FW前田大然（セルティック＝25）

FW堂安律（フライブルク＝24）

FW上田綺世（セルクル・ブリュージュ＝24）

FW町野修斗（湘南＝23）