日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26人を発表。FW上田綺世（フェイエノールト＝27）が前回22年カタール大会に続き2大会連続でメンバー入りを果たした。

森保ジャパンの頼れるエースストライカーにとっては“吉報”の連続となった。4月29日には妻でモデルの由布菜月（28）とともに、双方のインスタグラムを通じて第1子となる女児が誕生したことを公表。「新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています。妻と娘のためこれからより一層頑張ります」と決意をつづっていた。

ここまで森保体制で3位となる16得点。6月14日（日本時間15日）の1次リーグF組初戦では生活拠点を置くオランダ代表と対戦する。パパとして挑む大舞台でさらなる雄姿を披露する。

◇上田 綺世（うえだ・あやせ）1998年（平10）8月28日生まれ、水戸市出身の27歳。鹿島ノルテジュニアユースから鹿島学園高、法大へ進学。3年時にサッカー部を退部して鹿島に加入。22年7月にベルギー1部セルクル・ブリュージュに、23年8月にオランダ1部フェイエノールトに完全移籍。19年南米選手権のチリ戦でA代表デビュー。国際Aマッチは36試合16点。1メートル82、76キロ。利き足は右。