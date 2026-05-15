◇【サッカー2026W杯北中米大会 最高の景色を見に行こう（5）】

日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。FW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）が“サプライズ”でメンバー入りを果たした。

国際Aマッチ出場わずか1試合。3月のスコットランド戦でデビューしたばかりの21歳がW杯メンバーに名を連ねた。

日本代表デビュー戦で結果を残した。スコットランド戦の後半33分から出場し、6分後に伊東純也の決勝ゴールをアシスト。「与えられるチャンスが短いのは当たり前なので、その中でも結果を残せるのが僕だし、それを期待して僕のことを呼んでくれたと思うので、今日はその役割を果たせたと思っています」と自信を示していた。

4年前まで無名の高校生だったストライカーは、24年夏に慶大を休学してオランダ1部NECナイメヘンに移籍。今冬に欧州5大リーグのドイツ1部ウォルフスブルクにステップアップと約1年半で急成長を遂げてW杯切符をつかんだ。

◇塩貝 健人（しおがい・けんと）2005年（平17）3月26日生まれ、東京都出身の21歳。バディSC江東、横浜FCジュニアユースを経て国学院久我山高3年時に全国高校選手権に出場。日本高校選抜に選出。慶大1年時の24年1月に横浜Mへの加入が内定し、同4月に特別指定選手でJ1デビュー。同8月にオランダ1部NECナイメヘン入り。今年1月にドイツ1部ウォルフスブルクに完全移籍。1メートル80、77キロ。利き足は右。