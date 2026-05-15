「マツダ787B」もやってくる！ マツダファンフェスタ2026が10月3～4日に富士スピードウェイで開催決定
マツダファンフェスタ2026では「マツダ787B」関連コンテンツが充実！
マツダファンフェスタ（写真はイメージ）
マツダファンフェスタは、「ファンと共に、もっとクルマを楽しむ場」をコンセプトにした、クルマ好きはもちろん、家族連れまで幅広い層が楽しめるイベント。
ファン同士の集いや、マツダ開発者との交流、キッズ向けコンテンツ、モータースポーツなどの各種コンテンツを通じて、新たな発見や出会い、いきいきとした体験を五感で楽しめるのが特徴だ。
2026年は、「マツダ787B」が1991年の第59回ル・マン24時間レースで、日本車として初めて総合優勝を果たしてから35周年という節目にあたる。これを記念し、同イベントではマツダ787Bに関連した特別展示やコンテンツなど、アニバーサリーイヤーならではの企画が検討されている。
また、2025年開催で好評だったオリジナルトミカの展開に加え、試乗体験コンテンツのさらなる充実も計画中とのこと。
チケット販売情報を含む各種コンテンツの詳細は、7月頃に改めてアナウンスされる予定だ。
マツダファンフェスタ（写真はイメージ）
INFOMATION
MAZDA FAN FESTA 2026 at FUJI SPEEDWAY
●開催日時：2026年10月3日（土）、4日（日）※雨天決行
●会場：富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町中日向694）
●主催：有限会社テラモス
●特別協賛：マツダ株式会社
※詳細は7月頃に発表