俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。織田信長（小栗旬）に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。

「浅井長政の死から2年の月日が流れ、守山城に預けられていた市と3人の娘たちは、ここ岐阜城で暮らすこととなりました」（語り・安藤サクラ）

信長「市、久しいのう」「（浅井三姉妹に）わしが怖いか」

市（宮崎あおい）「怖くなったら、このお守りを思い出すのです。あなたたちの心が一つである限り、父上がいつもお守りくださります」

茶々「怖くありませぬ！茶々はそんな弱虫ではありませぬ」

信長「よう言うた。流石は長政の子じゃ。ほれ、向こうで遊んでまいれ」

市「あの子らが怖いのは、兄上の方でございましょう」

信長「相変わらず、手厳しいのう」

市「ご心配には及びませぬ。兄上は、最後まで長政殿を助けようとなされたのだと話しておりまする」

信長「しかし、そうはならなんだ。すまぬ（と頭を下げる）」

市「おやめください。わたくしは、この手で長政殿を介錯した時、心を決めたのです。行くも地獄、戻るも地獄。ならば、前へ。あの子らが同じ思いをせずに済むよう、兄上がつくってくだされ」

浅井三姉妹の長女・茶々役の増留優梨愛（8）はNetflix「九条の大罪」で主人公・九条間人（柳楽優弥）の娘・九条莉乃役、アニメ映画「モアナと伝説の海2」日本語吹替版で主人公モアナ・ワイアリキ（屋比久知奈）の妹・シメア役などを演じ、伊藤ハム「ポークビッツ」のCMなどに出演している。

次女・初役の森みなみ（6）はNHKプレミアムドラマ「照子と瑠衣」などに出演。

三女・江役の永井花奈（5）は2024年「光る君へ」に続く大河出演。主人公・まひろ（吉高由里子）の愛娘・藤原賢子の幼少期（本役は南沙良）を演じた。

SNS上には「茶々役の人、見たことがあるな〜と思ったら『九条の大罪』で娘役だったんだね」「やっぱりポークビッツの子」「やっと思い出した。モアナの妹ちゃん」などと気づく視聴者もいた。

茶々の本役は乃木坂46の井上和が演じる。

次回は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。