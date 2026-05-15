愛猫の胸元をしつこくさわり続けたところ…？まるでキレ顔のお手本のような表情を見せる猫の緊張感あふれる光景は19万回を超えて表示され、2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ネコの胸元をしつこく触っていたら、『表情』が変わって……『緊張感あふれる光景』】

触りすぎ注意報

X（旧Twitter）アカウント『@monet___1213』に投稿されたのは、猫がブチギレそうになっているときの様子です。画像に登場するのは、綺麗なトラ模様の「モネ」ちゃん。この日飼い主さんは、モネちゃんの胸元を優しく触っていたのだそうです。するとモネちゃんはイカ耳になり、目を大きく見開いて、「これは…どういうつもり？」とでも言いたそうな表情で静かにキレ始めたのだとか。

それでも飼い主さんが撫で続けていると、モネちゃんのイカ耳はさらに角度を増していったといいます。モネちゃんは前足を宙に浮かせ、後ろ足で立ち上がろうとしたとのこと。ヒゲを前に向かってぶわっと広げ、撫でる飼い主さんの手を鋭い目で見つめるその姿からは、まさに飛びつく直前の緊張感がほとばしっていたのだそう。猫の“我慢の限界ライン”がじわじわ上がっていく過程をとらえた貴重なワンシーンなのでした。

この密着度は反則級

泣く子も黙るブチギレ顔を披露してくれたモネちゃんですが、寒い夜は添い寝をしてくれる甘えん坊な一面もあるのだとか。

飼い主さんの腕枕で気持ちよさそうに眠るモネちゃんの表情は幸せそのもので、見る人たちの気持ちをほっこり和ませてくれます。自由気ままに楽しい日々を送るモネちゃんの様子は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@monet___1213』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介したブチギレかけている投稿には、「『正式に抗議しますニャ！』って言ってるみたいw」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@monet___1213」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。