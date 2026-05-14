Image: RAYMOND WONG / GIZMODO US

2027年に登場するとうわさのMicrosoft（マイクロソフト）の次世代Xbox（コードネーム「Project Helix」）。

PCゲームライブラリへの対応や、かなり高性能なスペックとなることなど、よりPCのようなゲームコンソールになると予想されています。

PlayStation 5やNintendo Switch 2に遅れを取っている現状を考えると、Xboxは次世代機で大きな賭けに出る可能性がありますし、ユーザー側も大胆な変革を期待したくなるところです。

Steam Controllerが示したもの

そんななか、先日発売されたのがValveの新型ゲームコントローラー「Steam Controller」。

コントローラーに触覚フィードバック付きの2つのトラックパッドを大胆に配置したユニークな製品です。コントローラーでありながらマウスのように操作できるというコンセプトで、PCとコンソールの融合を示す良い例といえます。

ValveのプログラマーであるPierre-Loup Griffais氏は、米GIZMODOのインタビューに対し、以下のように述べました。

私たちが導入するものはすべて、PCゲームにとって価値ある新しい選択肢になることを望んでいます。誰がそれを開発したかは、それほど重要ではありません。 ―中略― 良質なゲームをプレイする方法が数多く存在するのなら、私たちも最終的には良い状況になるでしょう。なぜなら、そのユーザーのなかにはSteamでもゲームをプレイしたいと思う人もいるかもしれないからです。

Steam Controllerを発売した今、こうした意見が出るということは、つまりValveは競合他社が自社のコントローラーを模倣したとしても気にしない、ということでしょう。

Steamという巨大なゲームプラットフォームにおいては、ゲーム販売で得られる手数料が多くの収益を生みます。なので、もし自社製品が模倣されたとしても、ゲーマーが増えることで利益を得る機会は増えるため良いわけですね。

それで、今何が言いたいかといえば、「次世代XboxでSteam Controllerをコピーすればいいんじゃないの」ということ。

参考にしてほしい「トラックパッド」

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Steam Controllerはトラックパッドによってマウスのように操作ができ、高いカスタマイズ性も有しています。

たとえば、トラックパッドでショートカットメニューを表示したり、シューターゲームでの武器ホイールの操作、RPGでのマップやクラフトメニューなどに使ったりもできます。

あらゆるゲームジャンルや各ゲームタイトルでそれぞれに合った使い方に割り当てることで、コントローラーでの操作の幅を広げます。

また、触覚フィードバックによるユニークな体験もできます。

パッド上で指を滑らせると、カーソルの移動に合わせて細かく断続的な振動が伝わります。パッドを指で弾くと、カーソルは慣性を持つようにしばらく移動して、見えない抵抗で止まる。こうした一連の動きが非常にスムーズで、直感的に動作するのです。

さらに、こうしたフィードバックはゲームコントローラーのトラックパッドというものに慣れるように「脳を訓練」してくれます。

慣れるには時間がかかりますが、こうした感覚の学習によってプレイ中にコントローラーを見ずに操作できるようになるわけです。実際そのクセに慣れてくると、PCゲームでほかのコントローラーに戻れないと感じるほど。

Steam以外ではうまく機能しない

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Steam Controllerは、現状Steam以外ではうまく機能しないという特徴があります。

Valveは「非Steamゲームをライブラリに追加」機能を使うことで別のプラットフォームのタイトルでも対応できるとしていますが、すべてのタイトルで安定して動作するわけではありません。

たとえば、Epic Games Storeのタイトルでは、うまくいったりいかなかったりといった感じです。Xboxアカウントに紐づくタイトルではさらに難しく、一般ユーザーでは実行ファイルにアクセスができないようになっています。

Xbox側にも事情があります。現在のXboxコントローラーは、Windowsに組み込まれたXInput APIに依存しており、Steam Inputとの互換性はありません。マイクロソフトがこの仕組みをすぐに採用する可能性は高くないでしょう。

やはり成功例から学ぶべき

もしXboxが本当にPCに近いゲーム体験を提供しようとするのであれば、既存の成功例から学ぶことをためらう理由はありません。

独自のコントローラーを設計することもできるでしょうが、もしそれが難しいのであれば、すでに機能しているものを取り入れるという選択もあるはずです。

Valve自身がそれを気にしないと言っているのなら、なおさらです。

次世代Xboxが“ほぼPC”になるのであれば、その操作体系もまた、それに見合ったものへと進化するべきではないでしょうか。