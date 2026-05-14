お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が13日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。出身地にはコンビニが一軒もないと明かした。

地方出身芸能人が集結し、地元の思い出や“田舎あるある”を語り合ったこの日。ナダルは京都府南部の南山城村出身とし、「京都で唯一の村なんで コンビニが一軒もない」と明かした。

そのため「コンビニないから、最寄りの行こうと思ったら三重県に行かなあかんですよ。京都で隣町に行くより、三重県に行った方が速いんで。車で15分〜20分」と説明。

また、「ほんま田舎やったんで、奈良に出てきても都会やと思ったんです。大学の時に奈良とかにも行ったんですけど、なか卯、衝撃的と言うか、こんなトロトロの卵で親子丼って食えるの？っていう…。食うたことなかった。とんでもない店見つけたって言ったら、なか卯知らんの？みたいになった」と語った。

MCのお笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一が「コンビニないねんもんな。そりゃ、なか卯ないわ」と言うと「それから、めっちゃオシャレなレストラン見つけてんっていうて、大戸屋連れて行ったら、笑われた」と明かしていた。