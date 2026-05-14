Bluetoothスピーカー「Acton III」のHendrix 60周年アニバーサリーエディション

Marshall Groupは、ジミ・ヘンドリックスが初めてMarshallアンプにプラグを繋いだ日から60年を記念する限定モデル「Marshall × Hendrix 60周年アニバーサリーコレクション」を発売した。marshall.comにて先行発売を開始しており、5月29日からは一部の正規取扱店（二子玉川 蔦屋家電、WORKSOUT AOYAMA）でも販売開始予定。

Bluetoothスピーカー「Acton III」のHendrix 60周年アニバーサリーエディション

Bluetoothスピーカー「Acton III」のHendrix 60周年アニバーサリーエディションは45,990円。さらにギター用として、「1960 AJMH 4x12 Handwired Angled Cabinet」と「1959 Handwired Head」を組み合わせたHendrix 60周年アニバーサリーエディション「1959 JMH Half Stack」も近日発売予定。価格は未定で、数量限定となる。また、スタック専用の限定モデルとして、DUNLOPの限定版Fuzz Face(R) ディストーションペダル「FUZZ FACE(R) Pedal」も発売予定。

「1960 AJMH 4x12 Handwired Angled Cabinet」と「1959 Handwired Head」を組み合わせたHendrix 60周年アニバーサリーエディション「1959 JMH Half Stack」

DUNLOPの限定版Fuzz Face(R) ディストーションペダル「FUZZ FACE(R) Pedal」

Acton III Hendrix 60周年アニバーサリーエディションは、「ベルベットへの愛、シルバージュエリーへの情熱、そして宇宙やSFへの果てしない憧れからインスピレーションを受けた」とし、クラッシュドベルベットに包まれ、パープルのノブとLEDを備えたシルバーのコントロールパネルを採用。側面には明晰さとビジョンを象徴する「万物を見通す目」がシルバーで刻印。電源を入れると、レア音源「Have You Ever Been (To Electric Ladyland)」などからサンプリングされた新たな起動音が鳴り響き、「ファンをヘンドリックスの宇宙へと誘う」。

「1959 JMH Half Stack」は、「ヘンドリックスがロックの歴史を塗り替えた比類なきハイゲイン・ディストーションを体感できる製品」とし、「タイトな低域、パンチのある中域、息を呑むような高域を生み出す。ブラックとパープルが宇宙の渦のように交わるフロントパネルや、ヘンドリックスのジュエリーから着想を得たシルバーのディテールが特徴」という。

DUNLOP 限定版 「FUZZ FACE(R) Pedal」は、オイル・オン・ウォーター（水面に浮かぶ油膜）の独自デザインを採用し、アンプと組み合わせて使用することで、ヘンドリックスの唸るようなキレのあるトーンを指先で再現できる。

1966年、ジミ・ヘンドリックスとMarshallアンプが出会い、「比類なきロックサウンドを生み出し、音楽史に革命をもたらした」という。それから60年の節目を記念するコレクションは、「Marshallとヘンドリックスが築き上げた伝説的な世界観を、現代のライフスタイルに合わせたプロダクトとして再定義し、展開する」という。

Marshall Groupのシニア・インダストリアルデザイナーであるEmma Rydahlは、「ファッションから歌詞、そしてもちろん音楽に至るまで、ヘンドリックスについては語り尽くせないほどのストーリーがあります。私たちは、サイケデリックな楽曲を念頭に置きながら様々な生地を検証しました。素材とパターンの探求からデザインを始め、コレクション全体を通して、ヘンドリックスの美学を完璧に表現できるよう多くの時間をかけて最終デザインの微調整を行ないました」と、こだわりを語る。

アニバーサリーコレクション発売を記念し、気鋭のギタリスト、ザック・パーソンがヘンドリックスの生誕地であるシアトルを訪れ、新作スタックの性能を引き出すスペシャルムービーも公開されている。

Zach Person Explores All Things Hendrix | 1959JMH & Fuzzface Demo | Marshall