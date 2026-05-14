【空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）】 9月17日 発売予定 価格： 通常版 8,800円 Nintendo Switch 2 Edition 8,950円 ウロボロスBOX 13,860円 デジタルデラックス版 12,650円

「空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）」Nintendo Switch 2 Edition パッケージ

日本ファルコムは、9月17日に発売を予定しているプレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用ストーリーRPG「空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）」について、本日5月14日に公式サイトを更新し最新情報を公開した。

本作は、「空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）」に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品の第2弾。今回の更新では、結社《身喰らう蛇》に所属する執行者メンバーやカプア空賊団をまとめる三兄妹に関するキャラクター情報のほか、執行者のみが発動できるブーストモード「レギオンブースト」など、システムに関する最新情報も公開された。

キャラクター紹介

《道化師》カンパネルラ

年齢：？？歳

CV：伊藤かな恵

「これにて今宵のショウはおしまいさ。それでは皆様、ご機嫌よう。」

結社《身喰らう蛇》に所属する執行者の1人で、10代の少年のような外見をしているが年齢は不明。No.0という特殊なナンバーを与えられており、《白面》ワイスマンが実行する計画の見届け役として結社から派遣された。炎による幻術で姿を現わしたかと思えば人を食った思わせぶりな台詞を残して消え去ってしまうなどその行動は神出鬼没。

《怪盗紳士》ブルブラン

年齢：29歳

CV：谷山紀章

「美しい…！そうだ、これこそが我が盗むにふさわしき“美”…！」

《怪盗紳士》の異名を持つ執行者No.X。「怪盗Ｂ」の名で大陸諸国の大都市を中心に暗躍しており、「美とは気高さ、遥か高みで輝くこと」という己の美学を実践するため結社に身を置いている。芝居がかった言動と合わせ、トリッキーな技を駆使して敵を翻弄する戦法を得意としている。

《痩せ狼》ヴァルター

年齢：31歳

CV：吉水孝宏

「クク、てめぇの喰い応えがどの程度か確かめてやるよ。」

大陸各地の武術を取り込み、人の命を奪うための“殺人拳”を完成させた武術家にして《痩せ狼》の異名を持つ執行者No.VIII。獰猛かつ残忍な性格で、勝負となれば女子供が相手でも一切の容赦がない。共和国の遊撃士ジンが修める東方三大拳法の1つ《泰斗流》と何らかの関わりがあるようだが……。

《幻惑の鈴》ルシオラ

年齢：27歳

CV：柚木涼香

「さぁ、来なさい……素敵な夢に溺れさせてあげる。」

妖艶な出で立ちと一対の扇が印象的な結社《身喰らう蛇》に所属する執行者No.VI。《幻惑の鈴》の異名通り、鈴を用いた幻術と戦闘用の扇による多彩な乱舞攻撃を得意としている。他の執行者たちと異なり、何らかの個人的な目的があってリベール王国を訪れたらしい。

ジョゼット・カプア

年齢：16歳

CV：永瀬アンナ

「か、可愛くないヤツ！ 人がせっかく心配して探しに来てやったのにさ！」

《カプア一家》三兄妹の末っ子で、導力銃とアーツを使いこなす空賊団の紅一点。ボーイッシュで勝気な性格をしているが空賊団の家事全般を担うしっかり者でもあり、団員からは「お嬢」と慕われている。エステルとは性格的にそりが合わないらしく、出会う度に「ノー天気女」、「ボクっ子」と反発し合う仲。

キール・カプア

年齢：23歳

CV：田丸篤志

「あんま1人で先行するなよ？ 一応ビジネスパートナーなんだからな。」

《カプア一家》三兄妹の次男で、空賊艇の操舵主を担当している青年。機動性の高い《山猫号》を抜群の操縦センスで乗りこなすほか、頭が切れるため空賊団の作戦行動を立案することも多い。ジョゼットの意志を尊重しつつも、実の妹が空賊団に身を置いていることに関しては内心複雑な思いを抱いている様子。

ドルン・カプア

年齢：30歳

CV：丹沢晃之

「せいぜい俺たちの方もおめぇを利用させてもらうぜ。」

空賊団の首領を務める《カプア一家》の長男。何者かに操られてリベール王国で空賊事件（the 1st）を引き起こしたが、元は単純豪快で家族思い・仲間思いの人物。団員たちとともに囚われの身となっていたがリベール王国を襲ったとある出来事の最中、どさくさに紛れて脱獄し、姿を消してしまった。

ゲームシステム紹介

ブレイブラッシュ

「空の軌跡 the 2nd」では、クイックバトル中、ブレイブゲージ2本を消費することで操作キャラクター＆仲間キャラクターの連携による広範囲かつ高威力の特殊攻撃が可能になる。通常攻撃、ジャンプ攻撃、回避、キャラクター固有のクラフト攻撃に加え、新要素ブレイブラッシュによりクイックバトルでの戦術がさらに幅広くなる。

レギオンブースト

「レギオンブースト」は、結社《身喰らう蛇》に所属する執行者（レギオン）のみ発動できる「レイジブースト」の上位版。発動時はキャラクター専用の演出が発生して戦闘フィールドの見た目が変化するほか、通常の「レイジブースト」よりも長時間ブースト状態が持続するためバトルの難易度が一気に上昇する。

【「レイジブースト」について】

一部の強敵やボスが戦闘中に発動させるブーストモード。「レイジブースト」中は「攻撃必中」＋「硬直時間半減」＋「ボーナス奪取」効果を備え、同時に様々な能力も上昇するため、一瞬で戦況が逆転してしまうこともある。

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